Prince of Persia The Lost Crown: Story-Trailer und Demo inkl. Termin geleakt

Bereits im Vorfeld der The Game Awards 2023 leakte PlayStation Brasilien die Ankündigung, die Ubisoft zu "Prince of Persia: The Lost Crown" vornehmen möchte. Neben einem neuen Story-Trailer liefert der Leak den Releasetermin einer kostenlosen Demo.

Wie Ubisoft in dieser Woche bestätigte, dürfen wir uns im Rahmen der The Game Awards 2023 unter anderem über Neuigkeiten zu „Prince of Persia: The Lost Crown“ freuen.

Leider verdarb ein Leak die damit verbundene Überraschung. Der Übeltäter war dieses Mal der offizielle Youtube-Kanal von PlayStation Brasilien. Dieser stellte einen offiziellen Story-Trailer zum 2D-Action-Plattformer etwas zu früh online. Auch wenn die Verantwortlichen den besagten Trailer umgehend auf privat stellten, war das Internet wieder einmal schneller und konnte das Video sichern.

Bei neuen Eindrücken aus der Welt von „Prince of Persia: The Lost Crown“ blieb es in dem Trailer nicht. Wie am Ende des Trailers zudem bestätigt wurde, erscheint am 11. Januar 2024 und somit eine Woche vor dem Release des Titels eine kostenlose Demo.

Diese ermöglicht es uns, „Prince of Persia: The Lost Crown“ vor dem Lauf anzuspielen und uns selbst einen Eindruck von der spielerischen Umsetzung zu machen.

Die Rettung des entführten persischen Prinzen

In „Prince of Persia: The Lost Crown“ übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Sargon, ein Mitglied der Untersterblichen. Im Laufe der Geschichte wagt sich Sargon auf den Berg Qaf und versucht, den entführten persischen Prinzen zu retten. Nachdem er seinem Freund Vahram begegnet ist, der eine Vision des Königreichs in Flammen sieht, erlangt Sargon die Macht, die Zeit zu manipulieren.

Eine Fähigkeit, die bereits aus früheren „Prince of Persia“-Titeln bekannt ist. „In der Rolle des schwertschwingenden Sargon kombiniert ihr akrobatische Kämpfe mit außergewöhnlichen Zeitkräften und besonderen Fähigkeiten, um euch durch die unterschiedlichsten Biome voller zeitkorrumpierter Feinde und mythologischer Bestien zu kämpfen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024. Und zwar für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

