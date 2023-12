Assassin’s Creed Mirage: New Game Plus in der nächsten Woche – Permadeath verschoben

Vor wenigen Wochen hatte Ubisoft Bordeaux mitgeteilt, dass man für das Action-Adventure „Assassin’s Creed Mirage“ weitere Funktionen und Spielmodi nachreichen wird. Nun haben die Entwickler bekanntgegeben, dass der Permadeath-Modus nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht werden wird.

Allerdings soll im Laufe der kommenden Woche der „New Game Plus“-Modus erscheinen. Demnach können alle interessierten Spieler einen zweiten Durchgang absolvieren und dafür die aktuellen Fortschritte übernehmen. In dem erneuten Durchlauf kann man sich auch neue Belohnungen verdienen.

Der Permadeath-Modus, der auf allen Schwierigkeitsgraden spielbar sein wird, soll Anfang 2024 nachgereicht werden. Dementsprechend wird man stets auf das Überleben achten müssen, da man sonst von vorne beginnt.

In „Assassin’s Creed Mirage“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Basim, der bereits in „Assassin’s Creed Valhalla“ als Verborgener auftauchte. Auf den Straßen Bagdads erlebt man seine Vorgeschichte und wie ihn sein Weg zur versteckten Klinge führte.

Das Abenteuer ist seit Anfang Oktober für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Sobald weitere Informationen zu den kommenden Updates enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Hello Assassins!

New Game + for Assassin’s Creed Mirage is coming next week! Dive back into Basim’s journey with your current progression and new rewards.

The team is still working on the permadeath mode, which is expected to release in an update early 2024. Stay tuned! pic.twitter.com/LfgiRGYold

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) December 7, 2023