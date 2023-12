eFootball 2024: Konkurrent von EA FC 24 bekommt heiß erwarteten Spielmodus

Konami veröffentlicht Update 3.2.0 für „eFootball 2024“. Der MyLeague-Modus erinnert an Meisterliga und Dreamteam.

Die Fußball-Sportsimulation „eFootball 2024“ hat das Update 3.2.0 spendiert bekommen. Mit im Gepäck sind zahlreiche Neuerungen und Bugfixes, darunter ein neuer Spielmodus für den Titel.

Mit dabei ist endlich der langersehnte My League-Modus. Dieser fällt allerdings nicht ganz so aus, wie Spieler und Spielerinnen es wartet haben. Und das ist von Konami bewusst so gewählt.

My League ist das neue Master League

Der kostenlose Modus lässt Spieler und Spielerinnen ihr Dream Team für eine Saison gegen verschiedene KI-Gegner antreten. Dabei können Leihspieler hinzugefügt werden, die in der Liga ausgewählt wurden, beispielsweise vom AC Mailand.

Die Highlights der Saisons sind Wettereffekte und neue Zwischensequenzen, zu denen unter anderem eine besondere Trophäenfeier zählt, wenn wir uns gegen alle anderen Gegner durchsetzen konnten.

Konami erklärte dem Kicker, dass das Aus für die Master League ist. Das Unternehmen wolle für neue Inhalte im Vergleich zu Pro Evolution Soccer sorgen.

Es könnte sein, dass ein separater Karrieremodus folgen könnte. Allerdings wäre er dann im Vergleich zur Meisterliga überarbeitet.

Weitere Neuerungen, die es in dem Update gibt, sind kurze Minispiele, die Fertigkeit Blitz-Curler und Koop-Eventräume. Für letztere können sich Fans in Dreierteams zusammenschließen und den Koop-Modus zusammen erleben.

„eFootball 2024“ kann kostenlos aus dem PlayStation Store geladen werden. Ein Mitglieder-Bonus für PS Plus-User ist hier verlinkt. Die Messi-Edition steht wiederum für 19,99 Euro zum Kauf bereit.

Passend zum Update gab es einen neuen Trailer, den wir hier für euch eingebunden haben.

