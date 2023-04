Konami: Für das volle kreative Potenzial – Modernes neues Studio in Osaka gegründet

Nachdem sich Konami über mehrere Jahre aus der Entwicklung von kostspieligen Triple-A-Produktionen zurückzog, kehrte der Publisher mit dem angekündigten Comeback der „Silent Hill“-Serie im vergangenen Oktober auf die internationale Bühne zurück.

Aktuell befinden sich gleich mehrere Projekte wie das „Silent Hill 2“-Remake in Arbeit, die bei externen Partnern wie in diesem Fall Bloober Team entstehen. Wie eine aktuelle Ankündigung von Konami andeutet, wird zukünftig auch auf intern entwickelte Projekte gesetzt. So wurde im japanischen Osaka ein neues Studio gegründet, das unter anderem mit einem „Research and Development-Zentrum der nächsten Generation ausgestattet wird“.

Der Bau des Studios wird laut der Ankündigung von Konami im Jahr 2025 abgeschlossen sein.

Konami spricht von einem Creators First-Standort

Weiter spricht der Publisher von einem „Creators First-Standort“, der Entwickler dabei unterstützen wird, „ihr volles kreatives Potenzial zu entfalten“. Um dieses Ziel in die Praxis umzusetzen, wird das neue Studio mit „modernem Motion-Capture-Equipment und Tonstudios, die für die Produktentwicklung erforderlich sind, ausgestattet“.

„Um weiteres nachhaltiges Wachstum im stark wachsenden Bereich Unterhaltung zu erreichen, wird die Konami Group ihre Produktentwicklungskapazitäten stärken und weiterhin Produkte und Dienstleistungen für die nächste Generation anbieten“, führte Konami aus und kündigte zudem an, das Gehalt der hauseigenen Entwickler zu erhöhen. Zu den weiteren Plänen mit dem neuen Studio möchte sich Konami äußern, sobald die Zeit dazu reif ist.

Zuletzt wurde der Publisher mit den Comebacks der beiden beliebten Serien „Castlevania“ und „Metal Gear Solid“ in Verbindung gebracht, die unbestätigten Berichten zufolge auf der E3 2023 im Juni angekündigt werden sollten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Da die E3 2023 in der vergangenen Woche offiziell abgesagt wurde, bleibt allerdings abzuwarten, ob Konami die entsprechenden Ankündigungen auf anderen Events wie die dem Summer Game Fest 2023 vornehmen könnte. Eine Stellungnahme seitens Konami zu den Gerüchten steht nämlich noch aus.

Quelle: Konami

Weitere Meldungen zu Konami.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren