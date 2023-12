Tekken 8: Cinematischer Story-Trailer – PS5-Demo jetzt verfügbar

Zur Veröffentlichung der heutigen Demo stellte Bandai Namco einen Story-Trailer bereit. Was der neue Fighting-Ableger handlungstechnisch zu bieten hat, wird hiermit eindrucksvoll demonstriert.

Zur Freude vieler Spieler profitierte „Tekken 8“ von einem größeren Budget für den Story-Modus. Aus diesem Grund könnt ihr euch auf eine umfangreichere Handlung als im Vorgänger einstellen.

Der Name des Story-Modus lautet: The Dark Awakens. Was ihr hier erleben werdet, zeigt der heute hochgeladene Story-Trailer.

Ein paar Infos dazu liefert die japanische Webseite. Der Beschreibung zufolge entwickelt sich die Fehde zwischen Jin Kazama und seinem Vater Kazuya Mishima zu einem weitreichenden Konflikt, der die ganze Welt bedroht. Dank den fließenden Übergängen zwischen den cinematischen Szenen und den intensiven Kämpfen taucht ihr hier so tief ins „Tekken“-Universum ein wie nie zuvor.

„Vater und Sohn: Kazuya Mishima und Jin Kazama… Die Welt selbst steht auf dem Spiel, und der Kampf zwischen den Dämonen beginnt“, so das Schlusswort der offiziellen Story-Beschreibung.

Wer nach dem Anschauen des Trailers gehypt ist, kann das Prügelspiel unmittelbar selbst testen. Denn am heutigen Donnerstag ist die „Tekken 8“-Demo für PS5 erschienen! Die Xbox- und PC-Spieler hingegen müssen sich noch eine Woche gedulden.

Unter anderem dürft ihr das erste Story-Kapitel spielen. Zudem habt ihr Zugriff auf eine Arcade-Quest und die Super-Ghost-Battles. Ebenfalls nutzen lassen sich Teile des Versus-Modus und der Galerie. Zu den Stages gehören Sanctum, Urban Square und Yakushima.

Diese vier Kämpfer dürft ihr spielen:

Jin Kazama

Kazuya Mishima

Nina Williams

Paul Phoenix

Nutzt die Demo, um herauszufinden, wie gut der neue „Tekken“-Ableger ist. Falls ihr zufrieden seid, könnt ihr anschließend vorbestellen. Macht ihr das, kriegt ihr als Dank ein Avatar-Kostüm und zwei Avatar-Skins hinzu.

Die Veröffentlichung erfolgt am 26. Januar kommenden Jahres für PS5, Xbox Series X/S und PC.

