Tekken 8: Yoshimitsu präsentiert sich in coolem neuem Design

Heute ist Yoshimitsu an der Reihe! Schaut euch an, wie der mechanisierte Weltraum-Ninja sich ein spektakuläres Duell mit seinem Rivalen Bryan liefert.

Ein weiteres Urgestein stellt sich vor: der Mech-Ninja Yoshimitsu. Bisher war er in jedem Ableger der „Tekken“-Reihe vertreten, was sich mit Teil acht nicht ändert. Kein Wunder, schließlich ist der wendige Yoshi seit jeher ein absoluter Fan-Liebling.

Das Design des altbekannten Kämpfers scheint den Fans gut zu gefallen. Es erinnert an das aus „Tekken 3“, welches bis heute besonders beliebt ist.

Es handelt sich um einen der wenigen Schwertkämpfer im Spiel. Wie er damit die Gegner zerlegt, seht ihr im heutigen Reveal-Trailer. Zuerst muss Nina Williams ordentlich einstecken, danach stellt er sich seinem Rivalen Bryan Fury in einem spektakulären Duell.

„Yoshimitsu ist bereit, die Konkurrenz in #TEKKEN8 in Scheiben zu schneiden und zu zerlegen!“, steht in der Trailer-Beschreibung.

Von den 32 Fightern hat Bandai Namco jetzt 26 vorgestellt. Sechs Trailer kriegt ihr also noch zu Gesicht, wovon der nächste in der kommenden Woche erscheinen dürfte.

Morgen erscheint die „Tekken 8“ Demo

Möchtet ihr „Tekken 8“ mal testen, dann kriegt ihr morgen die Gelegenheit dazu – vorausgesetzt, ihr habt eine PS5. Am 14. Dezember erscheint nämlich die PlayStation-Demo. Xbox- und PC-Spieler hingegen müssen bis zum 21. Dezember warten.

Der oben vorgestellte Yoshimitsu ist allerdings nicht verfügbar, sondern lediglich diese vier Kämpfer: Jin, Kazuya, Nina und Paul. Mit ihnen dürft ihr auf drei verschiedenen Stages herumprügeln.

Wenn euch die Demoversion gefällt, könnt ihr im Anschluss vorbestellen. Als Bonus erhaltet ihr ein Avatar-Kostüm von Paul Phoenix sowie Avatar-Skins von Tetsujin und Mokujin dazu. Der Preis des Kampfspiels beträgt 79,99 Euro. Zusätzlichen Inhalt haben die Deluxe- (109,99 Euro) und die Ultimate Edition (119,99 Euro) zu bieten. Dazu gehört der Year 1 Pass, der im Laufe der Zeit weitere Charaktere einführt.

