Persona 5: Videospielserie erreicht großen Meilenstein

„Persona 5“ zählt für manche JRPG-Fans zu den besten Ablegern des Genres. Dabei handelt es sich jedoch lange nicht mehr um ein einzelnes Spiel, sondern mittlerweile um eine ganze Reihe. Insgesamt gelang es den Titeln gemeinsam, 10 Millionen Kopien zu verkaufen.

Persona 5 knackt den Jackpot

Die Serie begann ihren Siegeszug im Jahr 2016. Das viel gelobte Rollenspiel „Persona 5“ erschien und konnte auch in unserem Test mit Bestnoten glänzen. Große Pluspunkte waren für uns die umfangreiche Handlung, sowie die ergiebigen Meta-Ebenen. Doch auch die stilsichere Präsentation und der unfassbar mitreißende Soundtrack haben uns überzeugt. Das RPG allein wurde bis heute ganze drei Millionen Mal verkauft.

Weitere Einträge sind die überarbeitete Fassung „Persona 5 Royal“, das Rhythmus-Spiel „Persona 5: Dancing in Starlight“, das Spin-off „Persona 5 Strikers“ und selbstverständlich auch das kürzlich erschienene „Persona 5 Tactica“. Gemeinsam erreichen sie 10 Millionen abgesetzten Einheiten.

Japanische Konsolen-Stores zelebrieren diesen Meilenstein mit einem 50-Prozent-Rabatt auf die Serie bis einschließlich 10. Januar 2024. Der europäische PlayStation-Store bietet Persona 5 Royal auch zum halben Preis an, allerdings nur bis zum 21. Dezember 2023.

Entwickler haben große Pläne

Das japanische Traditionsstudio Atlus hat große Pläne für die Marke. Anlässlich des 25. Jubiläums von Persona kündigte man im letzten Jahr moderne Konsolen-Portierungen für „Persona 3“ und Teil 4 an. Zusätzlich gab man bekannt, an dem mittlerweile veröffentlichten PS5-Upgrade von „Persona 5“ zu arbeiten. Bereits Anfang nächsten Jahres will Atlus ein Remake von „Persona 3“ veröffentlichen.

