Atlus: Statt Entlassungen – Persona-Publisher erhöht Gehälter

Viele Unternehmen in der Spielebranche kündigten in diesem Jahr Entlassungen an. Anders hält es anscheinend der Entwickler und Publisher Atlus und erhöht die Gehälter seiner Mitarbeiter.

Schlechte Nachrichten von Studios und Publishern gab es in der letzten Zeit zuhauf. Unternehmen wie Bungie, Ubisoft, CD Projekt, BioWare oder Crystal Dynamics kündigten in diesem Jahr bereits den Abbau von Arbeitsplätzen an. Als letztes Unternehmen traf es den Indie-Publisher Humble Games, der Entlassungen und Umstrukturierungen anmeldete.

Darüber müssen sich die Angestellten von Atlus anscheinend keine Gedanken machen. Der japanische Entwickler und Publisher, unter anderem bekannt für „Persona 5“, gab in einer Pressemitteilung an, die Gehälter seiner Mitarbeiter erhöhen zu wollen, um für globale Talente attraktiver zu werden.

Entwicklergehälter in Japan noch immer niedriger als in den USA

In einer Pressemitteilung gab Atlus an, das monatliche Grundgehalt neuer Universitätsabsolventen von 257.000 Yen auf 300.000 Yen erhöhen zu wollen. Umgerechnet wären dies rund 2.000 US-Dollar und gut 1.842 Euro. Gleichzeitig sollen die Jahresgehälter aller Mitarbeiter im April 2024 um 15 Prozent angehoben werden. Dieser Schritt wurde in der Hoffnung unternommen, das Unternehmen attraktiver und wettbewerbsfähiger für globale Talente zu machen. Gleichzeitig sollen das Personal gehalten und der Betrieb erweitert werden. Man will einen Arbeitsplatz schaffen, an dem die Mitarbeiter „durch ein stabiles Einkommen das Beste aus sich herausholen können.“

„Darüber hinaus werden wir aufgrund der starken Geschäftsentwicklung in Übersee ab dem Geschäftsjahr 2021 Leistungsprämien zahlen, die aus den weltweiten Gewinnen finanziert werden“, so Atlus weiter. Dank der weltweiten Anerkennung seiner Spiele beabsichtigt das Unternehmen eine „umfassende Überarbeitung“ seiner Vergütungsstruktur. Dadurch soll die Spielentwicklung und die Verkaufsleistung unterstützt werden.

Weitere Nachrichten zu „Persona“:

Dabei sei jedoch zu beachten, dass die Gehälter in Japan noch immer deutlich unter dem liegen, was etwa Entwickler in den USA gewohnt sind. So liegt das Durchschnittsgehalt eines japanischen Spieleentwicklers bei etwa 5.230.356 Yen im Jahr. Umgerechnet währen dies derzeit rund 35.000 US-Dollar oder 32.100 Euro. In den USA verdienen Entwickler jährlich durchschnittlich jedoch um die 90.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 83.000 Euro.

Quelle: Kotaku

Weitere Meldungen zu Atlus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren