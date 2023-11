Persona 6: Weiterer Insider stimmt auf eine lange Wartezeit ein

Während die Verantwortlichen von Atlus „Persona 6“ bisher nicht offiziell ankündigten, lieferten uns Leaker und Insider in den letzten Monaten diverse unbestätigte Details.

Unter anderem wurde berichtet, dass „Persona 6“ intern unter dem Codenamen „Carbon“ entsteht und zeitexklusiv für die PS5 erscheinen könnte. Nachdem der bekannte Leaker „I Am Hero Too“ im September darauf hinwies, dass wir nicht vor 2025 mit dem Release des Rollenspiels rechnen sollten, wies in einem aktuellen Tweet auch „MbKKssTBhz5“ darauf hin, dass „Persona 6“ erst 2025 erscheinen wird.

Wann mit der Ankündigung beziehungsweise Enthüllung des Rollenspiels zu rechnen ist, konnte „MbKKssTBhz5“ nicht in Erfahrung bringen. Für die Glaubwürdigkeit der Aussagen spricht die Tatsache, dass der Insider in der Vergangenheit gleich mehrere Atlus-Projekte vor der offiziellen Ankündigung leakte.

Darunter „Persona 5: Tactica“ und das Remake „Persona 3: Reload“.

Bereits im Sommer verlor „MbKKssTBhz5“ ein paar Worte über die Entwicklung von „Persona 6“ und wies darauf hin, dass sich der Nachfolger spielerisch in mehreren Bereichen von den bisherigen Ablegern der Reihe abheben könnte.

Wie der Leaker im Juli berichtete, entsteht „Persona 6“ nämlich bei einem Team, das sich zu großen Teilen aus Entwicklern zusammensetzt, die bisher nicht an der beliebten Rollenspielserie arbeiteten.

Laut „MbKKssTBhz5“ folgt Atlus mit diesem Schritt einer neuen Entwicklungsphilosophie, mit der der Publisher die Entwicklung von Spielen und die internen Abläufe effektiver gestalten möchte. Trotz der Glaubwürdigkeit von „MbKKssTBhz5“ muss natürlich darauf hingewiesen werden, dass Atlus die Angaben der Leaker bisher nicht kommentieren wollte.

Weitere Meldungen zu Persona 6:

Entsprechen die bisherigen Gerüchte den Tatsachen, dann erscheint „Persona 6“ zunächst für die PS5 und könnte anschließend den Weg auf weitere Plattformen finden.

Metaphor and Asa will release in 2024.

P5X will release next year, and there will be tests in other regions too.

There is an SMT title being worked on.

P6 will be released in 2025. The reveal time is still being decided.

This is all I have to share right now…

— みどり (@MbKKssTBhz5) November 13, 2023