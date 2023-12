Japan-Charts: PS5 mit stabilen Zahlen – Die Switch dominiert allerdings weiter

Während der Switch in Europa und Nordamerika langsam ein wenig die Puste ausgeht, dominiert der mittlerweile fast sieben Jahre alte Konsolen-Handheld-Hybrid den japanischen Markt weiter.

Wie sich den von der japanischen Famitsu veröffentlichten Hard- und Software-Charts entnehmen lässt, verbuchten in der am 17. Dezember 2023 zu Ende gegangenen Verkaufswoche alle Plattformen stabile Verkaufszahlen. Der Titel der meistverkauften Plattform ging in der letzten Woche ein weiteres Mal an die Switch. Diese verkaufte 94.643 weitere Einheiten und konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen.

Weiterhin auf einem soliden Niveau verkaufte sich zudem die PS5, die in Japan in der letzten Woche etwas mehr als 42.000 Mal über die Ladentheken wanderte.

Unverändert abgeschlagen auf dem letzten Platz landete die Xbox Series-Familie mit 2.430 abgesetzten Konsolen.

Mario verteidigt die Spitze

Nachdem „Super Mario Bros. Wonder“ in diesem Monat an die Spitzenposition der japanischen Software-Charts zurückkehrte, konnte der Plattformer den ersten Platz in der letzten Woche erfolgreich verteidigen. 94.682 Kundinnen und Kunden entschlossen sich dazu, zum neuen Abenteuer von Mario zu greifen.

Abgerundet werden die Top 3 der Software-Charts von „Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!“ und „Dragon Quest Monsters: The Dark Prince“ mit 62.617 beziehungsweise 35.161 verkauften Spielen.

Auf den weiteren Plätzen warten diverse Dauerbrenner der letzten Monate – darunter „Minecraft“ oder „Mario Kart 8 Deluxe“.

An den wöchentlichen Software-Charts wird die Dominanz der Switch in Japan besonders deutlich. So setzt sich die Top 10 der Verkaufswoche bis zum 17. Dezember 2023 ausschließlich aus Switch-Titeln zusammen.

Softwareverkäufe (gefolgt von Lifetime-Verkäufen):

[NSW] Super Mario Bros. Wonder – 94.682 (1.327.663) [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 62.617 (603.061) [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – 35.161 (433.442) [NSW] Pikmin 4 – 34.876 (1.040.438) [NSW] Super Mario RPG – 17.355 (414.191) [NSW] Minecraft – 16,983 (3.355.750) [NSW] WarioWare: Move It! – 16.584 (104.407) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 16.405 (5.585.146) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 14.724 (5.362.270) [NSW] Pokemon Scarlet and Violet + The Hidden Treasure of Area Zero – 13.516 (41.222)

Hardware-Verkäufe (gefolgt von den Verkäufen der letzten Woche):

Nintendo Switch – 94.643 (92.776) PS5 – 42.316 (44.166) Xbox Series X/S – 2.430 (2.508)

Quelle: Famitsu

