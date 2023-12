Mass Effect Legendary Edition: Entwicklung bestärkte Autor, BioWare zu verlassen

Im Januar hatte Mac Walters angegeben, das kanadische Entwicklerstudio BioWare nach 19 Jahren verlassen zu wollen. Walters war unter anderem als einer der führenden Autoren für die „Mass Effect“-Reihe verantwortlich. „Diese letzten 19 Jahre waren, gelinde gesagt, eine lebensverändernde Erfahrung, und es machte die Entscheidung, zu gehen, sehr schwierig“, so der Autor auf seinem LinkedIn-Profil.

Nun sprach Walters in einem Interview über die verschiedenen Faktoren, die zu seinem Abgang bei dem Entwickler geführt haben. Unter anderem fungierte dabei die „Mass Effect: Legendary Edition“ als positiver Moment für den Ausstieg.

Entwicklung erinnerte an die frühen Tage des Studios

In einem Interview mit MinnMax erläuterte Walters seine Gründe, angefangen bei dem Wunsch, an etwas ganz Neuem zu arbeiten, sich bei BioWare oder Electronic Arts jedoch nicht in der Lage dazu zu fühlen. Dabei erinnerte ihn die Arbeit an der 2021 erschienenen „Mass Effect: Legendary Edition“, mit einem kleinen und „zusammengewürfelten“ Team, an seine frühen Tage bei BioWare, erklärte Walters.

„Der Weg zum Erfolg bestand für mich darin, ein wenig abtrünnig zu sein“, so der Autor in dem Interview. „Ein bisschen unternehmerisch, wie wir das mit den Leuten, die wir hatten und die wir bekommen konnten, aufbauen konnten, ohne andere Teams zu stören. Dieser Prozess erinnerte mich sehr an die Anfänge von BioWare. Wir waren ein kleines, zusammengewürfeltes Team und die Leute hatten viele verschiedene Aufgaben.“ Laut dem Autor förderte das kleine Team die Kameradschaft. Zudem hatte Walters die Chance, mit verschiedenen Leuten außerhalb von BioWare zusammenzuarbeiten, als er einen Co-Entwicklungspartner ins Boot holte. „Das ist die Zukunft – so müssen AAA-Spiele aussehen, wenn man sich ansieht, wie komplex und anspruchsvoll sie sind“, sagte er. „Vieles davon hat mich an die guten alten Zeiten erinnert, oder wie auch immer.“

Für seinen Wunsch, an etwas ganz Neuem zu arbeiten, hörte er sich bei BioWare und Electronic Arts um, musste aber schnell feststellen, dass es in absehbarer Zukunft dafür keine Chancen geben würde. „Das war der Zeitpunkt, an dem ich anfing zu denken, nein, ich denke, ich bin fertig.“ Mit seinen positiven Erfahrungen bei der Entwicklung der „Mass Effect: Legendary Edition“ und den ebenfalls positiven Kritiken konnte Mac Walters die Serie hinter sich lassen. „Ich möchte danach kein Mass Effect mehr machen“, so der Autor. „Warum das Schicksal herausfordern?“

