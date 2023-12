Stellar Blade: Sony verschiebt die Veröffentlichung offiziell auf das nächste Jahr

Im vergangenen Monat hatte das zuständige Entwicklerstudio SHIFT UP bekanntgegeben, dass man sich mit Sony Interactive Entertainment auf einen Publishing-Vertrag für das kommende Action-Adventure „Stellar Blade“ geeinigt habe. Nun haben die beiden Unternehmen auch offiziell bekanntgegeben, dass die Veröffentlichung noch etwas auf sich warten lassen wird.

Wenig überraschend

Bisher war stets die Sprache davon, dass „Stellar Blade“ noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht wird. Allerdings nähert sich das Jahr unweigerlich dem Ende zu. Deshalb hat Sony Interactive Entertainment auch auf dem PlayStation Blog mitgeteilt, dass das Abenteuer erst im nächsten Kalenderjahr erscheinen wird.

Mit „Stellar Blade“ werden die Spieler einen Hack ’n‘ Slash-Titel geboten bekommen, in dem sie in die Rolle der Heldin Eve schlüpfen. Sie legt sich mit den Naytibas an, die die Erde ins Chaos stürzen. Währenddessen werden die Überlebenden auf eine Weltraumkolonie flüchten. Die Entwickler verbinden messerscharfe Action mit einer beeindruckenden Grafik sowie einer erwachsenen Geschichte.

Weitere Meldungen zu Stellar Blade:

Dabei werden die Spieler vor die Herausforderung gestellt, dass sie sowohl den Angriff als auch die Verteidigung meistern. Dafür sollte man beide Aspekte stets im Gleichgewicht halten, um gegen die außerirdischen Horden bestehen zu können.

Somit wird „Stellar Blade“ im nächsten Jahr ausschließlich für die PlayStation 5 auf den Markt kommen.