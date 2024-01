Persona 3 Reload: Der neue stilvolle Opening Movie steht bereit

Noch knapp einen Monat dauert es, bis die Spieler wieder in der Dark Hour den Tartarus erkunden und Schatten in die Flucht schlagen. Denn „Persona 3 Reload“ wird ab dem 02. Februar 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S. die Xbox One und den PC erhältlich sein.

Hier spielt die Musik

Und die Rollenspielreihe ist seit jeher für ihren einzigartigen und auf die Spitze getriebenen Artstyle bekannt. Dies erkennt man immer auch an den Opening Movies, die stimmungsvoll auf das bevorstehende Abenteuer einstimmen. Inzwischen hat Atlus auch den Opening Movie zu „Persona 3 Reload“ veröffentlicht und in diesem alles verpackt, was man in dieser okkulten Handlung erwarten kann.

Die Dark Hour, der Tartarus, die komplette Gruppe von SEES und natürlich die schon vor 20 Jahren kritisch gesehenen Kopfschüsse zum Beschwören der Persona. Alles kann man erkennen, während die Szenen von einem neuen Song untermalt werden. Dabei handelt es sich um „Full Moon Full Life“, der einmal vom Komponisten Shoji Meguro erschaffen wurde.

Wie man es von der Reihe nicht anders gewohnt ist, spielt auch die Musik eine entscheidende Rolle für das Gefühl. Damit man bereits einen ausgiebigen Eindruck von dem Soundtrack erhält, präsentiert Atlus soeben eine 50-minütige Musikshow mit Lotus Juice.

Somit sollte man schon einmal hineinhören, wenn man sich für die Veröffentlichung von „Persona 3 Reload“ in Stimmung bringen möchte. Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Weitere Meldungen zu Persona 3 Reload.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren