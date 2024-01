Wo Long Fallen Dynasty: Complete Edition angekündigt – Termin und Inhalte

Nach einschlägigen Gerüchten steht fest, dass „Wo Long: Fallen Dynasty“ noch einmal in einer Komplettfassung veröffentlicht wird. Der digitale Verkauf erfolgt für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC, wie der Publisher Koei Tecmo und der Entwickler Team Ninja bekannt gaben.

Laut der in japanischer Sprache verfassten Ankündigung erscheint die „Wo Long: Fallen Dynasty – Complete Edition“ am 7. Februar 2024. Der Preis wird mit 7.480 Yen angegeben, was umgerechnet rund 47 Euro sind. Welcher Betrag für Deutschland gilt, bleibt abzuwarten.

Hauptspiel sowie sämtliche Story-DLCs

Die Komplettfassung beinhaltet das Hauptspiel sowie sämtliche Story-DLCs, einschließlich „Kampf von Zhongyuan“, „Eroberer von Jiangdong“ und „Aufruhr in Jingxiang“. Sie sind ebenfalls im Season Pass gebündelt. Hinzu kommen die Bonus-DLC-Rüstungssets Qinglong, Zhuque und Baihu.

In der „Wo Long: Fallen Dynasty – Complete Edition“ ist ein exklusiver Gegenstand namens Shiji enthalten. Er ist behilflich, die Standorte der Flaggen auf der Minikarte zu enthüllen. Dadurch wird es einfacher, diese einzufordern und dadurch die Moral zu steigern.

Auch gratis können Spieler etwas abstauben. Vom 2. Februar 2024 um 2 Uhr bis zum 29. Februar 2024 um 15:59 Uhr wird der Entwickler das „Genbu War Armor”-Set verteilen. Entsprechende Ankündigungen für den westlichen Markt dürften folgen.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ ist in der Launch-Fassung für PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Mit einem Metascore von 81, der von einem User-Score von 7.5 quasi bestätigt wurde, konnte das kampflastige Action-Rollenspiel im vergangenen März punkten.

Im PlayStation Store kamen basierend auf rund 3.800 Bewertungen durchschnittlich 4,09 von fünf möglichen Sternen zusammen.

Spieler nutzen in „Wo Long: Fallen Dynasty“ die Techniken der chinesischen Kampfkünste, um sich in Schwertkämpfen gegen gefährliche Wesen und feindliche Soldaten zur Wehr zu setzen. Ihr Ziel ist es, clever zu agieren und ihre innere Stärke zum Vorschein zu bringen.

