GTA 6: Rapper T-Pain bestätigt seine Beteiligung

Während der Release von “GTA 6“ noch bis 2025 auf sich warten lässt, sprach der Rapper T-Pain über seine Beteiligung am Rockstar-Blockbuster. Sie hatte einen Einfluss auf seine NoPixel-Aktivitäten.

Sollte es zu keinen Verzögerungen kommen, dürfte „GTA 6“ die größte Neuerscheinung des kommenden Jahres werden. Offizielle Neuigkeiten zum Rockstar-Blockbuster erreichen in den nächsten Monaten das Internet. Doch auch mehr oder weniger inoffiziell dringen gelegentlich vermeintliche Details zum Open-World-Actionspiel durch.

Die neuste Information dieser Art stammt vom Rapper Faheem Rashad Najm – besser bekannt als T-Pain. In einem Stream erklärte er kurzerhand, dass er zusammen mit Rockstar Games an „GTA 6“ gearbeitet hat.

T-Pain sollte kein RP mehr machen

Für die Bestätigung sorgte der Rapper, nachdem er gefragt wurde, warum er nicht mehr in der Community von „GTA Online“ aktiv ist. Es sei ein Ratschlag von Rockstar Games gewesen, sich zurückzuziehen, nachdem seine Beteiligung an „Grand Theft Auto 6“ begann.

„Ich war früher bei NoPixel. Dann fing ich an, an GTA 6 zu arbeiten, und sie sagten mir, ich könne kein RP mehr machen“, so seine Worte.

NoPixel ist ein Rollenspiel-Server für „GTA 5“, der von mehreren Mitwirkenden entwickelt wurde. Er läuft auf dem Multiplayer-Server-System von FiveM und enthält benutzerdefinierte Skripte.

Als Rapper liegt es natürlich nahe, dass T-Pain in „GTA 6“ einen musikalischen Beitrag leisten wird. Darauf deutet auch seine weitere Aussage hin.

„Sie hatten diese ganze Rede, wie: Was wäre, wenn jemand dein Album nimmt und es neu aufnimmt und mehr Leute es hören“, erklärte T-Pain weiter. „Und ich dachte: Okay, ich verstehe das irgendwie, aber ich hatte eine gute Zeit. Das ist schon in Ordnung. ”

Najm ging nicht näher darauf ein, welche Rolle er in „Grand Theft Auto 6“ tatsächlich einnehmen wird. Allerdings kam die Spekulation auf, dass er möglicherweise die Stimme eines Radiomoderators beisteuern könnte.

Denkbar wäre es auch, dass der Rapper einen prominenteren Auftritt in „GTA 6“ erhält. Genaueres dürften wir in den kommenden Monaten bis hin zum Launch des Rockstar-Blockbusters erfahren.

„Grand Theft Auto 6“ soll im Jahr 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. PC-Spieler müssen sich länger gedulden. Wie schon beim Vorgänger konzentriert sich Rockstar Games zunächst auf das Konsolenpublikum, das mit der aktuellen Hardware ein technisch überzeugendes Spiel erwarten kann. Spekulationen zufolge verweilt zum Launch von „GTA 6“ längst die PS5 Pro in den Regalen der Händler.

