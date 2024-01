PS5 Tablet Edition: Modder macht aus der Sony-Konsole ein portables System

In der Vergangenheit machte der Modder und Youtuber "DIY Perks" immer wieder mit ungewöhnlichen Ideen auf sich aufmerksam. Bei seinem aktuellen Projekt setzte er sich das Ziel, Sonys PS5 in eine mobile Tablet-Version zu verwandeln.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Sony mit PlayStation Portal einen Remote-Handheld, der es euch ermöglicht, eure PS5-Titel auch mobil zu spielen.

Der Haken an der Sache: Ohne eine Internetverbindung beziehungsweise eine direkte Verbindung zu eurer PS5-Konsole geht im Fall von PlayStation Portal nichts. Ein Kritikpunkt, den offenbar auch der bekannte Modder und Youtuber „DIY Perks“ störte. Bei seinem neuesten Projekt nahm er sich nämlich vor, die größentechnisch recht imposante PS5 in eine mobile Tablet-Version zu verwandeln.

Bei „DIY Perks“ handelt es sich um einen alten Bekannten, der sich der PS5 nicht zum ersten Mal annimmt. Im Jahr 2022 entwarf er beispielsweise eine sehr schmale Slim-Version der Konsole. Das entsprechende Video findet ihr hier.

Genau wie bei der inoffiziellen PS5 Slim lieferte „DIY Perks“ auch bei der sogenannten PS5 Tablet Edition eine beeindruckende Arbeit ab, die er in einem Video Schritt für Schritt festhielt.

Der Weg zu einer mobilen PS5

Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, nahm „DIY Perks“ Sonys Konsole zunächst auseinander. Anschließend ging der Tüftler der Frage nach, wie es möglich ist, die diversen Komponenten der PS5 so zu schrumpfen, dass sie deutlich weniger Platz wegnehmen und in einer Art Tablet untergebracht werden können.

Besondere Aufmerksamkeit widmete der Modder dem Motherboard und dem Kühlsystem der Konsole. Schließlich drohen die Chips der PS5 in einem deutlich kleineren Gehäuse schnell zu überhitzen. Um solch ein Szenario zu verhindern, entwarf „DIY Perks“ eine eigene Lösung für die Kühlung der Hardware.

Diese funktionierte allerdings nicht von Anfang an und bereitete dem Modder durchaus Kopfzerbrechen, da die Hardware der PS5 bei seinem ersten Konzept beispielsweise überhitzte und sich abschaltete.

Allerdings ließ sich „DIY Perks“ von den Rückschlägen nicht entmutigen und tüftelte an einer überarbeiteten Lösung, die schlussendlich von Erfolg gekrönt war. Doch nicht nur bei der Kühlung der PS5 Tablet Edition wurde nichts dem Zufall überlassen. Um für eine hochwertige Spielerfahrung zu sorgen, setzte „DIY Perks“ zudem auf einen OLED-Bildschirm, der die PS5-Titel in voller Pracht erstrahlen lässt.

Das Endergebnis beeindruckt definitiv, da es gelang, die Hardware der PS5 in einem deutlich kleineren Gehäuse unterzubringen. Unabhängig davon, ob wir das Original der PS5 oder die Ende 2023 veröffentlichte schmalere Variante der Sony-Konsole als Vergleich heranziehen.

Das Endergebnis und den kompletten Entstehungsprozess der PS5 Tablet Edition seht ihr im angehängten Video.

