Xbox Game Pass: Mit F1 23 & Persona 3 Reload – Neuzugänge der nächsten Wochen vorgestellt

In einem aktuellen Update stellte Microsoft die Titel vor, mit denen Abonnenten des Xbox Game Pass in den nächsten Wochen bedacht werden. Zu den Highlights gehören Codemasters' Rennspiel "F1 2023" und die Rollenspiel-Neuauflage "Persona 3 Reload".

In regelmäßigen Abständen finden neue Spiele den Weg in den Xbox Game Pass. Welche Neuzugänge in den nächsten Wochen geboten werden, verrät eine frisch von Microsoft veröffentlichte Übersicht.

Los geht es am Donnerstag, den 18. Januar 2024 mit dem von Codemasters entwickelten Rennspiel „F1 23“. Dieses wird parallel auch in den EA Play-Service aufgenommen und kann somit von Abonnenten auf der PS5 ohne zusätzliche Kosten gespielt werden. Rollenspiel-Freunde kommen am 19. Januar 2024 auf ihre Kosten und werden mit „Palworld“ bedacht.

Bei „Palworld“ handelt es sich um ein Rollenspiel in einer offenen Welt, in der ihr in klassischer „Pokémon“-Manier Monster fangen und diese im Kampf einsetzen könnt. Ein weiterer Rollenspiel-Leckerbissen folgt am 2. Februar 2024.

Die Rede ist von Atlus‘ RPG-Neuauflage „Persona 3 Reload“, mit der der beliebte Klassiker ein sein Comeback feiert.

Dieser Rabatt und Ultimate Perks warten auf euch

Neben den diversen Neuzugängen warten natürlich exklusive Rabatte und Ultimate Perks. So sparen Xbox Game Pass-Abonnenten beim Kauf des „Alan Wake“-DLCs zu „Dead by Daylight“ ab dem 30. Januar 2024 zehn Prozent. Beim ersten Ultimate Perk, der ab sofort verfügbar ist, handelt es sich um das „Naraka: Bladepoint Season 11 Bundle“.

„Erweitern Sie Ihre Garderobe mit Xbox-Kopfbedeckungen, seltenen Kosmetikartikeln aus den Schätzen der neuen Saison und drei legendären Skins mit kostenlosen Testversionen! Verschaffen Sie sich einen Vorsprung in Saison 11 mit Erfahrungs-Boost-Karten!“, heißt es zu diesem.

Hinzukommt das ab sofort erhältliche „Turbo Golf Racing Pet Pack“, zu dem Microsoft ausführt: „Fahren Sie mit der Pupps-Autokarosserie, dem Goldie-Ball, dem Guzzle Shield, dem Knots-Spoiler, den Leckerli-Rädern, dem Paws-Aufkleber, dem Fell-Finish und dem Kibble Boost los. Für die Nutzung dieses Perk-Inhalts ist Turbo Golf Racing erforderlich.“

Abschließend gab Microsoft bekannt, dass „Hitman: World of Assassination“ den Xbox Game Pass am 31. Januar 2024 verlassen wird. Anbei die offizielle Übersicht über die Neuzugänge der nächsten Wochen.

Ab sofort verfügbar:

Those Who Remain

18. Januar 2024:

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Konsole, PC)

F1 23(Konsole, PC)

19. Januar 2024:

Palworld (Cloud, Konsole, PC)

25. Januar 2024:

Go Mecha Ball (Cloud, Konsole, PC)

30. Januar 2024:

Brotato (Cloud, Konsole, PC)

2. Februar 2024:

Persona 3 Reload (Cloud, Konsole, PC)

6. Februar 2024:

Anuchard (Cloud, Konsole, PC)

Quelle: Xbox Wire

