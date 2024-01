PS5 & PS4: Diese Spiele waren 2023 im PSN am erfolgreichsten

Über die erfolgreichsten Spiele des vergangenen Jahres im deutschen Einzelhandel berichteten wir kürzlich. Und seit heute ist bekannt, welche Games in den zwölf Monaten im PlayStation Store punkten konnten.

Aufgeteilt wurde die Übersicht auf die Konsolen PS5 und PS4, Free-to-Play-Games und Titel für die Virtual Reality-Headsets PlayStation VR und PS VR2.

EA Sports 24 dominierte auf der PS5

Es ist keine große Überraschung, dass sich “EA Sports FC 24” in der PS5-Rangliste auf den Spitzenplatz kicken konnte. Das gilt zumindest für den europäischen PlayStation Store. Denn in den USA und Kanada landete das Fußballspiel von EA Sports lediglich auf dem neunten Platz. Auf den beiden nordamerikanischen Märkten konnte sich “Hogwarts Legacy” durchsetzen und selbst “Call of Duty: Modern Warfare 3” auf den zweiten Platz verweisen.

In Europa wiederum ging die zweite Postion der PS5-Jahres-Charts im PlayStation Store an “Hogwarts Legacy“, vor “Call of Duty: Modern Warfare 3” und “GTA 5”.

“Marvel’s Spider-Man 2” erschien im Oktober exklusiv für die PS5, musste sich in den Charts des Gesamtjahres allerdings mit dem fünften Platz begnügen. Anders sieht es in den USA und Kanada aus, wo “Marvel’s Spider-Man 2” auf dem dritten Platz landete.

USA/Kanada EU Hogwarts Legacy EA SPORTS FC 24 Call of Duty: Modern Warfare III Hogwarts Legacy Marvel’s Spider-Man 2 Call of Duty: Modern Warfare III Madden NFL 24 Grand Theft Auto V NBA 2K24 Marvel’s Spider-Man 2 STAR WARS Jedi: Survivor FIFA 23 Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate 3 Diablo IV Diablo IV EA SPORTS FC 24 STAR WARS Jedi: Survivor Mortal Kombat 1 Assassin’s Creed Mirage

Fußball ist auch auf der PS4 der König

Äußerst gefragt war “EA Sports FC 24” im vergangenen Jahr ebenfalls auf der PS4. In Europa landete das Fußballspiel auf dem ersten Platz, in den USA und Kanada hingegen nur auf Rang 6.

Auch auf den weiteren Rängen kommt es teils zu deutlichen Unterschieden. So konnte “Hogwarts Legacy” in Europa nur den achten Platz für sich beanspruchen. In den USA landete der Titel auf der Last-Gen-Konsole direkt hinter “Call of Duty: Modern Warfare 3” auf Platz 2.

In Europa waren zudem „Red Dead Redemption 2“, “Minecraft” und “Grand Theft Auto 5” erfolgreich, wie die folgende Übersicht verdeutlicht.

USA/Kanada EU Call of Duty: Modern Warfare III EA SPORTS FC 24 Hogwarts Legacy Minecraft MLB The Show 23 Red Dead Redemption 2 Madden NFL 24 Grand Theft Auto V NBA 2K24 FIFA 23 EA SPORTS FC 24 The Forest Diablo IV The Last of Us Part II Red Dead Redemption Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2 A Way Out WWE 2K23 Gang Beasts

Pavlov und Job-Simulator bei Virtual Reality-Spielern beliebt

Bei den Virtual-Reality-Spielen kommt es in Europa und Nordamerika ebenfalls zu Unterschieden, allerdings fallen diese weniger deutlich ins Gewicht. Entsprechend haben wir die Charts für PlayStation VR und PS VR2 basierend auf den europäischen Verkäufen in einer Tabelle zusammengefasst.

Besitzer des PS5-Headsets griffen besonders häufig zu “Pavlov”, was für Europa und Nordamerika gleichermaßen gilt. Die Plätze 2 und 3 gingen in Europa an “Kayak VR: Mirage” und “Beat Saber”. In Nordamerika sind die beiden Ränge einfach nur vertauscht.

Besitzer von PlayStation VR favorisierten 2023 die Spiele “Job Simulator”, “Beat Saber” und “Superhot VR”. Nachfolgend die Top 10:

PS VR PS VR2 Job Simulator Pavlov Beat Saber Kayak VR: Mirage SUPERHOT VR Beat Saber Batman: Arkham VR The Dark Pictures: Switchback VR The Walking Dead Onslaught The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution Creed: Rise to Glory Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Sniper Elite VR Job Simulator ASTRO BOT Rescue Mission Horizon Call of the Mountain Swordsman VR Moss: Book II Arizona Sunshine Swordsman VR

Fortnite war das erfolgreichste Free-to-Play-Spiel

In den Charts der kostenlosen Spiele gibt es keine größeren Überraschungen. “Fortnite” konnte sich im Gesamtjahr durchsetzen. “Roblox” landete auf dem zweiten Platz. Die restlichen Positionierungen unterscheiden sich in Europa und Nordamerika ein wenig.

USA/Kanada EU Fortnite Fortnite Roblox Roblox Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone Fall Guys Rocket League Apex Legends Fall Guys Rocket League eFootball 2024 Overwatch 2 The Sims 4 The Sims 4 Apex Legends Destiny 2 Trackmania eFootball 2024 Overwatch 2

Die vollständigen Charts mit mehr Positionen findet ihr auf dem PlayStation Blog.

