Charts 2023: Diese Spiele wurden in Deutschland und Europa gekauft

Welche Spiele in Europa im vergangenen Jahr am meisten gekauft wurden, verrät eine aktuelle Übersicht. Sie bezieht sich auf physische Exemplare und macht deutlich, dass König Fußball europaweit gefragt ist. Auch für Deutschland liegt eine abschließende Auswertung vor.

GfK Entertainment hat die Spieleverkäufe des vergangenen Jahres ausgewertet und mit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ für Deutschland einen Sieger ernannt. Kein anderes Spiel fand im hiesigen Einzelhandel 2023 mehr Abnehmer als der Switch-Hit.

Auch „EA Sports FC 24“ konnte im vergangenen Jahr erfolgreich durchstarten. Trotz Namenswechsel reichte es für den zweiten Platz. Und mit „Super Mario Bros. Wonder“ landete ein weiterer Nintendo-Hit in der Top 3.

Marvel’s Spider-Man 2 auf der PS5 nur auf dem dritten Platz

Heruntergebrochen auf die einzelnen Plattformen ergibt sich ein differenzierteres Bild. „EA Sports FC 24“ war im Gesamtjahr 2023 im deutschen Einzelhandel das meistverkaufte Spiel auf der PS5. Es folgen „Hogwarts Legacy“ und „Marvel’s Spider-Man 2“, das in den vergangenen Wochen regelmäßig den Spitzenlatz der GfK-Charts für sich beanspruchen konnte.

Auf den Xbox Series X/S-Konsolen rutschte „Assassin’s Creed Mirage“ in die Top 3. Die ersten beiden Plätze sind mit der PS5-Rangliste identisch. Nachfolgend die kompletten Übersichten für 2023:

Plattformübergreifend:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) EA Sports FC 24 (Electronic Arts) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)

PS5:

EA Sports FC 24 (Electronic Arts) Hogwarts Legacy (Warner Interactive) Marvel’s Spider-Man 2 (Sony Interactive Entertainment)

PS4:

EA Sports FC 24 (Electronic Arts) Hogwarts Legacy (Warner Interactive) FIFA 23 (Electronic Arts)

Xbox Series X/S:

EA Sports FC 24 (Electronic Arts) Hogwarts Legacy (Warner Interactive) Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft)

Xbox One:

Hogwarts Legacy (Warner Interactive) FIFA 23 (Electronic Arts) GTA 5 (Take 2)

Nintendo Switch:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

PS Games:

Landwirtschafts-Simulator 22 (GIANTS Software) Landwirtschafts-Simulator 22 Platinum Ed. (astragon) Command & Conquer Ultimate Collection (Electronic Arts)

Die von GfK Entertainment veröffentlichten Charts unterscheiden sich von der Rangliste, die zuvor von Game und GSD veröffentlicht wurde. Darin sind „EA Sports FC 24“, „Hogwarts Legacy“ und „Diablo 4“ auf den vordersten Plätzen zu finden. Berücksichtigt wurden in dieser Liste ebenfalls (mit einigen Ausnahmen) die digitalen Verkäufe, was die Verschiebungen erklärt. GfK Entertainment verweist hingegen lediglich auf „2.000 Verkaufsstellen“.

So schlugen sich die Spiele in Europa

Welche Spiele in verschiedenen europäischen Ländern die Nase vorn hatten, verrät die folgende Übersicht. Übergreifend konnte auf den ausgewerteten europäischen Märkten „EA Sports FC 24“ punkten, gefolgt von „Hogwarts Legacy“ und „Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.

In Großbritannien zauberte sich „Hogwarts Legacy“ an die Spitze. In Finnland war es „NHL 24“. Bei den Tschechen schaffte es sogar „Marvel’s Spider-Man 2“ in die Top 3. In Slowenien positionierte sich „FIFA 23“ auf dem ersten Platz. Auch „GTA 5“ schaffte es dort in die Rangliste.

In den meisten Ländern waren jedoch „EA Sports FC 24“, „Hogwarts Legacy“ und „Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ in unterschiedlichen Reihenfolgen vorn dabei.

Nachfolgend eine Grafik mit den europäischen Charts. Hier verweist GfK Entertainment explizit auf den physischen Verkauf.

