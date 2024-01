The Day Before: Indie-Entwickler warnt mit Parodie vor ungerechtfertigtem Hype

The Day Before:

Der Shooter "The Day Before" hat vor Kurzem erst sein endgültiges Ende gefunden. Ein Indie-Entwickler hat sich von dem Spiel inspirieren lassen und warnt mit seiner Parodie vor Hype-Phänomenen.

Als Fntastics „The Day Before“ angekündigt wurde, schoss der Titel gleich in den Wunschlisten-Charts nach ganz oben. Schließlich versprachen die Entwickler viel und die Skepsis zu dem Projekt setzte erst nach und nach ein. Mittlerweile wurde „The Day Before“ zwar veröffentlicht, die Spielserver wurden jedoch am 22. Januar, nur knapp einen Monat nach dem Launch, schon wieder abgeschaltet.

Nun hat der Indie-Entwickler Crimson sein Parodie-Projekt veröffentlicht, das von „The Day Before“ inspiriert wurde. Mit dem Video warnt der Solo-Entwickler davor, wie leicht man dem Hype verfallen kann.

Entwickler arbeitet 300 Stunden an Parodie-Trailer

Wie der Indie-Entwickler Crimson mitteilte, wollte er mit seinem Parodie-Trailer herausfinden, ob er das gleiche Ausmaß an Versprechungen heraufbeschwören könne, wie das Vorstellungs-Video zu „The Day Before“. Nun wurde der rund 13-minütige Clip veröffentlicht und dient als warnendes Beispiel dafür, dass man sich von den überzogenen Marketingversprechen nicht zu sehr einspannen lassen sollte.

Crimson arbeitete rund 300 Stunden an seinem Video und investierte 1.500 US-Dollar für Assets. Als der kanadische Indie-Entwickler mit der Arbeit an seiner Parodie begann, herrschte bereits eine leichte Skepsis über den Wahrheitsgehalt der Versprechungen für „The Day Before“. Anfang Dezember erschien der Shooter von Fntastic dann, bevor Ende Dezember dann schon wieder der Schlussstrich gezogen wurde. Am 22. Januar wurden die Server abgestellt und damit das endgültige Aus für „The Day Before“ besiegelt.

Gut einen Tag nach der Abstellung der Server hat Crimson seine Parodie veröffentlicht und diese passend dazu „The Day After“ genannt. Über das Ende von „The Day Before“ war der kanadische Solo-Dev jedoch nicht überrascht. „Ich wollte wirklich, dass man mich mit den Trailern eines Besseren belehrt und einen großartigen Start mit tonnenweise Inhalten und einem gelungenen Konzept sieht, aber leider ist das nicht passiert.“ Zumindest nahm das Projekt für Crimson eine positive Wendung. Nachdem die Arbeiten an dem aktuellen Projekt „Suit for Hire“ abgeschlossen sind, denkt der Kanadier über die Entwicklung eines Zombie-Koop-Survival-Spiels nach.

