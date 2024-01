PS5: The Last of Us Part 2 in Deutschland auch als Remaster beliebt

Die PS5 hat im deutschen Handel einen neuen Spitzenreiter. Sony und Naughty Dog konnten mit "The Last of Us Part 2 Remastered" erfolgreich durchstarten. Doch auch für einen berühmten Prinzen lief es hervorragend.

“The Last of Us Part 2 Remastered” (Test) kam in der vergangenen Woche für die PS5 auf den Markt, nachdem der Naughty-Dog-Hit Mitte 2020 kurz vor dem Launch der neuen Konsole den PS4-Spielern zugänglich gemacht wurde.

Die User-Scores des Originals und des Remasters fielen mit 93 und 91 ähnlich aus. Und auch an Zugkraft hat das Sequel offenbar nicht eingebüßt. Die neusten Charts für den deutschen Einzelhandel liegen vor. Und es gibt in der PS5-Rangliste einen neuen Spitzenreiter.

PS5-Remaster vor Prinzenabenteuer

“The Last of Us Part 2 Remastered” schnappte sich in der Woche bis zum 21. Januar 2024 den Spitzenplatz der deutschen Spielecharts aus dem Hause GfK Entertainment. Der zweite Platz ging an “Prince of Persia: The Lost Crown” und damit an eine weitere Neuveröffentlichung der Woche.

Das zuletzt genannte Ubisoft-Adventure konnte auch auf den Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S durchstarten. Hier positionierte sich der Prinz vor “Call of Duty: Modern Warfare 3”.

Damit sind die deutschen Charts aus dem Einzelhandel für “Prince of Persia: The Lost Crown” nicht durch: In der PS4-Rangliste musste sich der Titel nur “GTA 5” geschlagen geben.

Die Xbox One-Charts von GfK Entertainment werden immer kurioser. Mittlerweile ist “GTA 5” als einziges Spiel gelistet. Hierbei muss Microsofts Smart-Delivery-Strategie beachtet werden, die viele Xbox One- und Xbox Series X/S-Versionen vereint. Verkäufe im Handel werden offenbar der neuen Konsole zugeschrieben.

Auf der Switch und dem PC gibt es kaum Abwechselung. Hier führen im Fall der Nintendo-Konsole “Super Mario Bros. Wonder” und “Mario Kart 8 Deluxe”. Die “Another Code: Recollection” stieg immerhin auf Platz vier ein. Platz sechs ging an „Prince of Persia: The Lost Crown“. Auf dem PC ist der “Landwirtschafts-Simulator 22” samt Premium-Expansion dominant.

Deutsche Spiele-Charts im Handel – KW 03/2024

PS5:

(Neu) The Last of Us Part 2 Remastered (Neu) Prince of Persia: The Lost Crown (3) Marvel’s Spider-Man 2

Xbox Series X/S:

(Neu) Prince of Persia: The Lost Crown (1) Call of Duty: Modern Warfare 3

PS4:

(1) GTA 5 – Premium Edition (Neu) Prince of Persia: The Last Crown

Xbox One:

(1) GTA 5 – Premium Edition nichts

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (2) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Expansion

Die Rangliste wird basierend auf Informationen erstellt, die aus mehr als 2.000 Einzelhandelsgeschäften stammen und laut GfK etwa 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes repräsentieren.

Vor allem auf dem PC führt mit “Palworld” unter Berücksichtigung der digitalen Verkäufe ein ganz anderes Spiel. Doch auch PS5-Spieler können früher oder später hinzustoßen. Einen Blick in die Vergangenheit gewährt unser Charts-Archiv zum deutschen Spielemarkt.

