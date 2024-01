Prince of Persia The Lost Crown: Diese sechs Tipps erleichtern euch den Start ins Spiel

Prince of Persia The Lost Crown:

Den Release von "Prince of Persia: The Lost Crown" in dieser Woche begeht Ubisoft mit einem weiteren Video zum Action-Plattformer. Dieses liefert euch sechs wertvolle Tipps, die euch den Einstieg ins Spiel erleichtern.

Mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ lieferte der Publisher Ubisoft den ersten Überraschungshit des noch recht jungen Videospieljahres 2024 ab.

Passend zum gestarteten Vorabzugriff für alle Besitzer der Deluxe Edition stellte Ubisoft ein weiteres umfangreiches Video zu „Prince of Persia: The Lost Crown“ bereit. Dieses liefert uns sechs wertvolle Tipps für den Einstieg in das Abenteuer des Protagonisten Sargon. Zu den wichtigsten Gebieten des Metroidvanias gehört Haven.

Haven fungiert als eine Art Hub, das ihr im Laufe des Spiels immer wieder aufsucht. In Haven könnt ihr beim Schmied eure Ausrüstung verbessern, neue Skills erwerben oder in Tutorials eure Fähigkeiten im Kampf verbessern.

Sollte unklar sein, wohin euer Weg in der Kampagne als nächstes führt, könnt ihr in Haven mit dem Unsterblichen Artaban sprechen, der euch Hinweise zu eurem nächsten Ziel liefert.

Bosskämpfe stellen euch vor Herausforderungen

Ein weiterer Hinweis, der sich im Prinzip von selbst verstehen dürfte: Bereitet euch regelmäßig auf die bevorstehenden Bosskämpfe vor. Die Bosse in „Prince of Persia: The Lost Crown“ fallen mitunter recht knackig aus und setzen in der Regel eine bestimmte strategische Vorgehensweise voraus.

Von besonderer Bedeutung im Kampf ist die Parier-Mechanik. Das richtige Timing vorausgesetzt, könnt ihr die Attacken eurer Widersacher aktiv abwehren und euch so einen nicht zu unterschätzenden Vorteil verschaffen.

Des Weiteren solltet ihr laut Entwicklerangaben Ausschau nach Ressourcen halten, die überall in der Spielwelt zu finden sind und im Crafting-System genutzt werden können, um hilfreiche Items herzustellen.

Für die nötige Übersicht in der Welt von „Prince of Persia: The Lost Crown“ sorgt dabei eine Karte.

Während Käuferinnen und Käufer der Deluxe Edition „Prince of Persia: The Lost Crown“ ab sofort spielen können, werden sich alle anderen noch bis zum Donnerstag, den 18. Januar 2024 gedulden müssen. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine kostenlose Demo.

In „Prince of Persia: The Lost Crown“ schlüpfen wir in die Rolle von Sargon, einem Mitglied der „Die Unsterblichen“ genannten Elite-Einheit. Sargon wurde sowohl im Kampf als auch im Bereich der Akrobatik einer harten Ausbildung unterzogen und begibt sich auf die gefährliche Mission, den entführten persischen Prinzen zu retten.

Weitere Meldungen zu Prince of Persia: The Lost Crown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren