Helldivers 2: PS5-Shooter mit Rabatt und Game-Master-Funktion vorgestellt

In der nächsten Woche kommt “Helldivers 2” auf den Markt. Mit einem Preis von rund 40 Euro ist der Shooter von Sony und Arrowhead Game Studios ein Budgettitel. Aber es geht noch günstiger.

Käufer der Disk-Version von “Helldivers 2” können bei einer Vorbestellung ein paar Euro sparen. Amazon verkauft den Koop-Shooter zum Preis von 35,58 Euro, was einem Rabatt von immerhin elf Prozent entspricht. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag verlinkt:

Alternativ kann “Helldivers 2” im PlayStation Store vorbestellt werden. Hier zahlen Kunden allerdings den vollen Preis von 39,99 Euro.

Entwickler können in Echtzeit Änderungen vornehmen

Der Third-Person-Koop-Shooter stellt eine Weiterführung von „Helldivers“ dar, das ursprünglich im Jahr 2015 für PlayStation 3, PlayStation 4 und PS Vita veröffentlicht wurde. Damals ließ man sich von Science-Fiction-Filmen wie „Starship Troopers“ inspirieren und setzte auf eine Top-Down-Perspektive. “Helldivers 2” hingegen warten mit einer Third-Person-Ansicht auf.

Erwarten können Spieler prozedural erschaffene Herausforderungen mit Terraforming samt der Möglichkeit, dass Entwickler quasi in Echtzeit in das System eingreifen. Darüber sprach der Game Director Sagar Beroshi gegenüber PlayStation Access.

Er verglich das System mit Tabelotop-Spielen, bei denen ein Spielleiter oder Dungeon Master mitwirkt. Im Fall von “Helldivers 2” bedeutet der Einsatz des Features, dass Arrowhead das Spiel zwar weiterhin mit DLC und neuen Inhalten unterstützen wird, aber die Geschichte auch basierend auf dem Spielverhalten der Spieler weiterführen möchte.

Die Herausforderungen können sich mitunter ändern. Denn die Entwickler sind in der Lage, die Bedingungen zu modifizieren. Die Herausforderungen können sich mitunter ändern. Denn die Entwickler sind in der Lage, die Bedingungen zu modifizieren. Die Herausforderungen können sich mitunter ändern. Denn die Entwickler sind in der Lage, die Bedingungen zu modifizieren.

Arrowhead werde bei der Befreiung von Planeten auch in Zukunft darauf Einfluss nehmen, wie die Feinde reagieren und wie sich die Dinge beim nächsten Einloggen verändert haben könnten.

„In vielen Tabletop-Spielen gibt es einen Dungeon Master oder einen Game Master, richtig? Wir haben auch in diesem Spiel einen Spielleiter“, so Beroshi im Wortlaut. “Es ist sehr schwer, genau das zu erreichen, was man am Spieltisch bekommt, aber wir wollten einen Hauch davon in dieses Spiel bringen.”

Ein bedeutendes Feature von Helldivers 2

Der Game-Master-Teil von “Helldivers 2″ sei keineswegs unbedeutend, sondern eine wichtige Funktion, die man speziell für dieses Spiel entwickelt habe.

Der Game Director erklärte weiter: „Wir haben eine Reihe von Tools und eine Reihe von Menschen, die wirklich leben, okay? Nicht nur KI-Bots, die das tun, die das Spielgeschehen beobachten und in Echtzeit darauf reagieren.“

In „Helldivers 2“ treten Spieler gegen eine Vielzahl von außerirdischen Widersachern an. Und auch die Entwickler mischen mitunter mit.

Einer seiner Teamkollegen habe während einer Vorschau-Spielsitzung von PlayStation Access beispielsweise das Geschehen beobachtet und eine Hochleistungsbombe abgeworfen, um ihnen zu helfen, einen riesigen Gegner zu besiegen.

„Ihr habt mit uns gespielt, während ihr gleichzeitig mit den anderen gegen die Bösewichte gespielt habt“, so Beroshi. „Wir haben diese Game-Master-Funktion, mit der wir Dinge wie Buffs einbauen können, aber manchmal gibt es auch De-Buffs. Eine gute Herausforderung kann manchmal wirklich wertvoll sein.“

Weitere Meldungen zu Helldivers 2:

Der Launch von “Helldivers 2” erfolgt am 8. Februar 2024 für PS5 und PC. Nachfolgend könnt ihr euch das Vorschau-Video von PlayStation Access anschauen:

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren