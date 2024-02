Skull and Bones: So kommen die PS5-Features zum Einsatz

Skull and Bones:

"Skull and Bones" steht vor der Veröffentlichung. Das Piratenabenteuer nimmt Kurs auf die PS5. Was Besitzer der Current-Gen-Konsole dank DualSense-Features und 3D-Audio erwarten können, verrät ein neuer Blogeintrag.

Es passiert wirklich: “Skull and Bones” kommt im Februar auf den Markt. Nach etlichen Verschiebungen und einer jahrelangen Entwicklung war die Zukunft des Piratenspiels nicht immer glasklar.

Die Last-Gen-Konsolen gingen in den vergangenen Jahren über Bord und Ubisoft konnte sich zuletzt vollends auf die Current-Gen-Konsolen konzentrieren. Vor allem die PS5 setzt auf einige Besonderheiten. In einem Blog-Eintrag geht Ubisoft auf diese Features ein.

Das bietet das haptische Feedback des PS5-Controllers

Zuerst genannt wird bei der Vorstellung der unterstützten PS5-Funktionen meist das haptische Feedback des DualSense-Controllers. Auch Ubisoft macht bei der Vorstellung von “Skull and Bones” keine Ausnahme.

Beim Abschuss unterschiedlicher Waffen, darunter Seefeuer und riesige Ballisten sowie Raketen und Mörser, ist laut der Angabe des Publishers eine deutliche Veränderung des Widerstands am Abzug spürbar.

Ein Beispiel sind schnelle Schusswaffen wie die Ballista oder die Karronade, bei denen lediglich ein leichter Druck auf den adaptiven Trigger erforderlich ist. Das Gewicht von Langwaffen oder Seeartillerie wird hingegen durch einen stärkeren Widerstand übermittelt. Dadurch soll jeder abgefeuerte Schuss in “Skull and Bones” eine befriedigende und einzigartige Erfahrung bieten.

Der PS5-Controller erzeugt außerdem Vibrationen, abhängig davon, wo die Waffen abgefeuert werden und wo Schaden verursacht wird. Wenn ein Gegner etwa eine Salve auf das rechte Schiffsteil schießt, können Spieler in “Skull and Bones” die Kraft des Angriffs in den Händen spüren, während sich das Geschehen parallel auf dem Bildschirm entfaltet.

Mehr Möglichkeiten bietet der Edge-Controller, für den Ubisoft einen Setup-Tipp nennt: So kann die Möglichkeit eingerichtet werden, das Fernglas griffbereit zu halten, indem man es auf einen Kurzbefehl legt. Immerhin handelt es sich um ein wichtiges Werkzeug bei den Reisen auf hoher See.

Mit 3D-Audio gibt es etwas auf die Ohren

Ebenfalls wurden die Audiofunktionen von “Skull and Bones” angesprochen. 3D-Audio gab dem Entwickler die Möglichkeit, die Grenzen der Art und Weise zu erweitern, wie man das Spiel mit den Ohren wahrnimmt.

Eine Möglichkeit besteht darin, das Herannahen eines Angriffs mit Mörserfeuer zu erkennen und eine Entscheidung zu treffen: Entweder man weicht diesem Angriff aus oder man rüstet sich dagegen, so die “Skull and Bones”-Macher. Dank 3D-Audio könne auch die im Wasser treibende Beute besser geortet werden.

Durch das Platzieren des Befehls auf dem Schnellaktionsrad besteht zudem die Möglichkeit, durch einfaches Antippen der Richtungstasten eine Auswahl von 30 Seemannsliedern anzuhören. Diese Lieder werden in den Sprachen Indonesisch, Madagassisch, Englisch und Französisch gesungen.

Natürlich kam auch die SSD der PS5 zur Sprache. Dank der “ultraschnellen SSD” können die Spieler in “Skull and Bones” schneller von Außenposten und Verstecken zum weitläufigen Indischen Ozean wechseln.

Was wurde dank der Verschiebungen verbessert?

Abschließend widmete sich Ubisoft der mehrfachen Verschiebung von „Skull and Bones“, die letztlich zu einem besseren Spiel geführt habe. Überarbeitet wurde in diesem Zeitraum das Koop-Erlebnis, sodass das gesamte Spiel kooperativ in Angriff genommen werden kann.

Zudem kam die Funktion „Call for Help“ (Hilferuf) hinzu. Das Waffensystem bekam mehr Tiefe verliehen und die Kämpfe auf See sollen sich einzigartiger anfühlen.

“Außerdem konnten wir die Gameplay-Vielfalt mit weiteren fantastischen Aktivitäten für euch erweitern, wie zum Beispiel durch Geisterschiffe und Seeungeheuer”, so Ubisoft. Neue Events und Features in der Zeit nach der Veröffentlichung seien ebenfalls ein Resultat der zusätzlichen Entwicklungszeit.

“Skull and Bones” kommt am 16. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Die Premiumfassung gewährt einen dreitägigen Frühzugang.

