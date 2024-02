DICE Awards 2024: Spider-Man 2 gewinnt die meisten Preise – aber nicht den GOTY

Die Gewinner des DICE Awards stehen fest! Dabei ging "Marvel's Spider-Man 2" als klarer Sieger hervor. Allerdings erhielt die "Game of the Year"-Auszeichnung jemand anderes.

In 6 von 23 Kategorien konnte sich Sonys „Marvel’s Spider-Man 2“ gegen die Konkurrenz durchsetzen. Damit hat das Superhelden-Abenteuer die meisten Preise abgeräumt.

Die Gewinner wurden auf einer gestrigen Zeremonie im Aria Resort & Casino bekanntgegeben. Welche Spiele erfolgreich waren, zeigen die nachfolgenden Auflistungen.

Schauen wir uns zuerst an, in welchen Kategorien der „Marvel’s Spider-Man“-Nachfolger gewonnen hat:

Herausragende Leistung im Bereich Animation: Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Herausragende Leistung im Charakter-Design: Miles Morales aus Marvel’s Spider-Man 2

Miles Morales aus Marvel’s Spider-Man 2 Herausragende Leistung bei der Komposition der Originalmusik: Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Herausragende Leistung im Audio-Design: Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Herausragende technische Leistung: Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Action-Spiel des Jahres: Marvel’s Spider-Man 2

Baldur’s Gate 3 schnappt sich nächsten GOTY-Award

Zwar war das hochgelobte Werk von Insomniac Games am erfolgreichsten, doch den „Game of the Year“-Award erhielt ein anderer Titel. Gemeint ist wenig überraschend „Baldur’s Gate 3“, das nicht zum ersten Mal Spiel des Jahres geworden ist. Schon auf den Golden Joystick Awards 2023, den Game Awards 2023 und den New York Awards 2024 triumphierte das RPG-Meisterwerk.

Darüber hinaus gewann „Baldur’s Gate 3“ noch vier weitere Auszeichnungen. Seht selbst:

Spiel des Jahres: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Herausragende Leistung im Spieldesign: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Herausragende Leistung in der Spielregie: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Herausragende Leistung bei der Story: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Rollenspiel des Jahres: Baldur’s Gate 3

Alle weiteren Gewinner zeigt folgende Auflistung:

Herausragende Leistung im Bereich Art Direction: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Adventure-Spiel des Jahres: The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom Familienspiel des Jahres: Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder Fighting-Spiel des Jahres: Street Fighter 6

Street Fighter 6 Rennspiel des Jahres: Forza Motorsport

Forza Motorsport Sportspiel des Jahres: MLB The Show 23

MLB The Show 23 Strategie/Simulationsspiel des Jahres: Dune Spice Wars

Dune Spice Wars Online-Spiel des Jahres: Diablo IV

Diablo IV Technische Errungenschaft im Bereich immersive Realität: Horizon – Call of the Mountain

Horizon – Call of the Mountain Spiel des Jahres im Bereich immersive Realität: Asgard’s Wrath 2

Asgard’s Wrath 2 Herausragende Leistung bei einem Indie-Spiel: Cocoon

Cocoon Mobile-Spiel des Jahres: What the Car?

Wer letztes Jahr abgeräumt hat, erfahrt ihr im unterhalb verlinkten Artikel.

Im Übrigen hat der bekannte Komponist Kōji Kondō die Hall of Fame Auszeichnung bekommen. Seit Jahrzehnten arbeitet der 62-jährige Japaner für Nintendo und hat an bekannten Marken wie „Super Mario“ oder „The Legend of Zelda“ mitgewirkt.

