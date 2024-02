Dying Light 2: Firearms-Update mit Schusswaffen und Reloaded Edition vorgestellt

Wie Techland bekannt gab, veröffentlicht das Unternehmen mit "Firearms" in dieser Woche das bisher größte Update zum Horror-Action-Titel "Dying Light 2". Darüber hinaus erscheint in Kürze die Reloaded Edition, die die Standard-Version von "Dying Light 2" ersetzen wird.

In einer aktuellen Mitteilung kündigten die Entwickler von Techland an, dass sich die Spielerinnen und Spieler von „Dying Light 2“ in dieser Woche auf diverse Neuerungen freuen dürfen.

Zum einen gab das polnische Unternehmen bekannt, dass am kommenden Donnerstag, den 22. Februar 2024 die Reloaded Edition zu „Dying Light 2“ veröffentlicht wird. Diese wird die Standard-Version des Horror-Action-Titels ersetzen und neben dem Hauptspiel alle bisherigen Updates und Inhalte umfassen.

Darunter den DLC „Bloody Ties“. „Bloody Ties“ erschien Ende 2022 und bereicherte „Dying Light 2“ unter anderem durch neue Geschichten und einen Schauplatz in Form der sogenannten Massaker-Halle.

Ebenfalls an Bord befindet sich das „Firearms“ genannte Update, das genau wie die Reloaded Edition am 22. Februar 2024 veröffentlicht wird und mit den Schusswaffen einem lange gewünschten Feature den Weg ins Spiel ebnet.

Mit „Firearms“ versprechen die Macher von Techland nicht weniger als das bisher umfangreichste Update zu „Dying Light 2“. Wie es der Name des Updates bereits andeutet, dürfen wir uns zum einen über diverse Schusswaffen wie Schrotflinten oder Maschinengewehre freuen.

Da „Dying Light 2“ ursprünglich nur mit einem Nahkampfsystem im Hinterkopf entwickelt wurde, stellten die Schusswaffen die Entwickler laut Techland vor diverse Herausforderungen.

„Wie Franchise-Direktor Tymon Smektala beschrieb, war es hinsichtlich des Weltaufbaus eine ziemliche Herausforderung, da Schusswaffen praktisch aus der Spielwelt entfernt wurden, und das bedeutete, dass dieses Update eine erzählerische Richtung brauchte, nicht nur eine Gameplay-Richtung“, so Gamerant.

Neben den Schusswaffen umfasst das „Firearms“-Update neue Inhalte für Solo- und Coop-Spieler und Überraschungen für alle Fans des originalen „Dying Light“. Hinzukommen grafische Anpassungen an den Zombies und ausgewählten Inhalten der Spielwelt.

Damit sich die Entwickler voll und ganz auf die Fertigstellung des „Firearms“-Updates konzentrieren konnten, wurden die Tower-Raids und der Nightmare-Modus auf einen späteren Termin verschoben.

„Dying Light 2“ ist für für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

