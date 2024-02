Nintendo Switch: Epic Mickey, Endless Ocean und mehr – Direct-Show im Überblick

Nintendo hat am Nachmittag eine neue Direct ausgestrahlt und im Zuge der Show die ersten Xbox-Spiele bestätigt, die für die Switch geplant sind. Dazu gehören Obsidians “Grounded” und “Pentiment”.

Die Direct-Show hatte allerdings noch mehr zu bieten. Während das komplette Video unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, haben wir nachfolgend eine Zusammenfassung für euch.

Disney Epic Mickey Rebrushed, Gundam Breaker 4 und mehr

Eines der Highlights der Nintendo Direct ist die Rückkehr eines Wii-Klassikers. Unter dem Titel “Disney Epic Mickey: Rebrushed” erscheint der Plattformer in diesem Jahr für die Switch.

Das Spiel ist offenbar eine „getreue“ Portierung des Originals. Zumindest erwähnt der Trailer nicht viel in Bezug auf neue Inhalte oder Upgrades. Eine knackigere Grafik können Spieler aber offensichtlich erwarten.

In “Epic Mickey” findet der namensgebende Protagonist einen magischen Pinsel, mit dem er die Welt manipulieren kann. Auch Oswald das Glückskaninchen spielt eine zentrale Rolle.

Ebenfalls vorgestellt wurde “Ender Magnolia: Bloom in the Mist”. Darin schlüpfen Spieler in die Rolle von Lilac und reisen durch eine verwüstete Welt. Als Begleiter dient Homonculus, der bei der Zerstörung ihres Landes eine entscheidende Rolle gespielt hat. Das Spiel soll 2024 für die Switch erscheinen.

“Arranger: A Role-Playing Adventure” wiederum ist für den Sommer vorgesehen. In Aussicht gestellt werden vernetzte Rätsel und handgefertigte Dungeons. Ebenfalls für die Sommermonate ist “Monster Hunter Stories” geplant.

Sega wiederum veröffentlicht “Super Monkey Ball Banana Rumble” am 25. Juni 2024 exklusiv für die Switch. Mit an Bord sind 200 neue Spielabschnitte. “Contra: Operation Galuga“ ist für den 12. März vorgesehen. Zwei Tage später folgt der Switch-Launch der “Star Wars: Battlefront Classic Collection”. “Another Crab’s Treasure“ erscheint am 25. April.

Weitere Themen der Show:

“Unicorn Overlord” kann ab heute dank einer Demo ausprobiert werden.

“Sword Art Online: Fractured Daydream” wird dieses Jahr samt Koop-Modus für 20 Spieler starten.

„Gundam Breaker 4“ erscheint dieses Jahr für die Switch.

“World of Goo 2” startet am 23. Mai auf der Nintendo-Konsole.

“Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time” ist für den 10. Oktober vorgesehen.

“Penny’s Big Breakaway” ist ab sofort auf der Switch verfügbar.

“Suika Game” erhält heute einen kostenpflichtigen Multiplayer-DLC.

“Pepper Grinder” erscheint am 28. März und eine Demo ist heute erhältlich.

“Pocket Card Jockey: Ride On!” kommt heute auf die Switch.

“Kingdom Come Deliverance” startet am 15. März.

„Tales of Kenzera: Zau“ erscheint am 23. April.

„Endless Ocean Luminous“ wurde angekündigt und erscheint am 2. Mai 2024 für die Switch.

Switch Online erhält eine Handvoll klassischer Rare-Spiele, darunter “Blast Corps”.

Das war längst nicht alles. Während Nintendo auf der offiziellen Seite eine Zusammenfassung der Show mit zusätzlichen Inhalten anbietet, kann die neuste Direct-Ausgabe nachfolgend angeschaut werden.

