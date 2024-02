High on Life: Sammler aufgepasst – Physische Version & Collector’s Edition vorgestellt

High on Life:

Trotz der überschaubaren Testwertungen entwickelte sich der schräge Shooter "High on Life" für die Entwickler von Squanch Games zu einem kommerziellen Erfolg. In Zusammenarbeit mit Limited Run Games kündigte das Studio nun einen physischen Release an.

Im Dezember 2022 veröffentlichte das Indie-Studio Squanch Games den Shooter „High on Life“ für den PC sowie die Xbox-Konsolen und landete trotz des überschaubaren Metascores von 67 Punkten einen Überraschungshit.

Beispielsweise sicherte sich „High in Life“ seinerzeit den Titel des bis dato größten Third-Party-Launches im Xbox Game Pass. Nachdem im April des letzten Jahres von 7,5 Millionen Spielerinnen und Spielern die Rede war, folgte im Sommer 2023 eine Umsetzung für die PlayStation-Konsolen.

Eines hatten allerdings alle versorgten Plattformen gemeinsam: Da „High in Life“ lediglich in einer digitalen Version erschien, gingen Sammler leer aus. Wer sich den Shooter schon immer in das heimische Regal stellen wollte, darf sich freuen.

In Zusammenarbeit mit Squanch Games kündigte Limited Run Games sowohl eine physische Version als auch eine Collector’s Edition zu „High on Life“ für die PS5 und die Xbox Series X/S an.

Vorbestellungen starten in dieser Woche

Die Retail-Version wird zum Preis von 49,99 US-Dollar angeboten und enthält neben dem Hauptspiel den „High on Knife“-DLC. Die 99,99 US-Dollar teure Collector’s Edition wiederum umfasst sämtliche Inhalte der Retail-Version. Hinzukommen der Original-Soundtrack des Spiels, ein Poster, ein 48-seitiges Artbook, ein Knifey-Schlüsselanhänger, ein Mopley-Stressball und ein Bogen mit Aufklebern.

Beide Versionen können ab dem morgigen Dienstag, den 27. Februar 2024 um 18 Uhr unserer Zeit vorbestellt werden. Handfeste Releasetermine nannten die Verantwortlichen bislang nicht. Stattdessen spricht Limited Run Games auf der offiziellen Website lediglich davon, dass die Standard-Fassung irgendwann im Laufe des Monats Juli 2024 erscheint.

Die Collector’s Edition hingegen lässt noch etwas länger auf sich warten und ist derzeit für eine Veröffentlichung im August 2024 vorgesehen.

„High on Life“ verfrachtet euch in eine Spielwelt, deren Geschichte und Charaktere von den kreativen Köpfen hinter der Kult-Serie „Rick & Morty“ erschaffen wurden. Laut den Entwicklern punktet „High on Life“ sowohl mit seiner ausgefallenen Spielwelt als auch seinem derben Humor.

Ihr übernehmt die Kontrolle über einen Protagonisten, der nach dem Abschluss der High-School zu einem unfreiwilligen Helden wird und plötzlich vor der Aufgabe steht, die Erde vor der Eroberung durch ein aggressives außerirdisches Kartell zu bewahren.

Gemeinsam mit einem Team aus sprechenden Waffen, die mit einzigartigen Fähigkeiten versehen wurden, nehmt ihr den Kampf gegen die Invasoren auf.

