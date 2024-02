Alone in the Dark: „Into the Madness“-Trailer zeigt die Bewohner des Manors und ihre Reaktionen

Alone in the Dark:

Um uns noch einmal auf den nahenden Release einzustimmen, stellte THQ Nordic einen weiteren Trailer zum Horror-Reboot "Alone in the Dark" zur Ansicht bereit. Dieses Mal dreht sich alles um die Bewohner des Herrenhauses und ihre Reaktionen auf die beiden Hauptcharaktere.

Nach einer weiteren Verschiebung, die die Entwickler für den finalen Feinschliff nutzen, wird der Reboot zum Horror-Klassiker „Alone in the Dark“ im nächsten Monat für den PC und die Konsolen erscheinen.

Um uns die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu versüßen, stellte THQ Nordic einen weiteren Trailer zu „Alone in the Dark“ zur Ansicht bereit. Der „Into the Madness“ genannte Trailer dreht sich zum einen um das Herrenhaus beziehungsweise seine Bewohner. Des Weiteren präsentieren uns die Entwickler die Art und Weise, wie die Bewohner auf die beiden Protagonisten reagieren.

Bekanntermaßen übernehmen wir in „Alone in the Dark“ die Kontrolle über zwei spielbare Charaktere. Den aus diversen anderen Serienablegern bekannten Detektiv Edward Carnbey und die junge Emily Hartwood.

Wie der Trailer verdeutlicht, reagieren die Bewohner unterschiedlich, je nachdem welchen Charaktere ihr gerade spielt.

Ein Klassiker kehrt zurück

Bei „Alone in the Dark“ handelt es sich laut den verantwortlichen Entwicklern von Pieces Interactive um ein moderne Neuinterpretation des 1992 veröffentlichten Survival-Horror-Klassikers. Die Geschichte des Reboots spielt in den 1920er Jahren, in denen der Onkel von Emily Hartwood unter mysteriösen Umständen verschwand.

Zusammen mit dem Detektiv Edward Carnby begibt sich Emily auf die Suche nach ihrem Onkel. In einem alten Herrenhaus stoßen die beiden dabei auf ein düsteres Geheimnis. Als die Protagonisten in Derceto Manor, einem Heim für geistig Erschöpfte, ankommen, treffen sie auf seltsame Bewohner, Portale zu alptraumhaften Welten und gefährliche Monster.

Im spielerischen Bereich legen die Entwickler großen Wert auf die Erkundung der Spielwelt. Zudem warten wie im Original recht knackige Rätsel und eine packend inszenierte Geschichte. Damit sich auch Neulinge zurechtfinden, gibt es optionale Hilfen. Zu den damit verbundenen Features gehören unter anderem optionale Hinweise im Bereich der Rätsel.

„Im gotischen amerikanischen Süden steuern Sie einen unserer beiden Protagonisten. Spielen Sie als Edward Carnby oder Emily Hartwood. Erkunden Sie Ihre Umgebung, bekämpfen sie Monster und lösen Sie Rätsel, um das wahre Geheimnis von Derceto Manor aufzudecken“, so die offizielle Beschreibung des Horror-Reboots.

„Alone in the Dark“ erscheint am 20. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

