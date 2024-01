Alone in the Dark: Kommentiertes Gameplay zeigt die Spielwelt, Puzzles & Monster

Alone in the Dark:

Im Zuge einer Vorschau veröffentlichten die Kollegen der GameInformer ein kommentiertes Gameplay-Video zum kommenden Horror-Reboot "Alone in the Dark". In den Mittelpunkt rückt mit der jungen Emily Hartwood eine der beiden spielbaren Charaktere.

Nach einer weiteren Verschiebung ist der Horror-Abenteuer „Alone in the Dark“ mittlerweile für einen PC- und Konsolen-Release im März vorgesehen.

Etwas mehr als zwei Monate vor der Veröffentlichung des Reboots erreichte uns ein umfangreiches kommentiertes Gameplay-Video. Das Video wurde von den Kollegen der GameInformer zur Verfügung gestellt und liefert uns mehr als 17 Minuten frischer Eindrücke aus der Welt von „Alone in the Dark“.

In den Fokus rückt dabei die von Jodie Comer verkörperte Emily Hartwood. Bei Emily handelt es sich um einen der beiden spielbaren Charaktere von „Alone in the Dark“.

Das Gameplay-Video zeigt neben der Über-die-Schulter-Perspektive die Erkundung der Spielwelt, Rätsel und ausgewählte Monster, die auf die beiden Protagonisten lauern.

Warum wurde der Horror-Titel noch einmal verschoben?

Offiziellen Angaben zufolge sorgt die Verschiebung auf den März dafür, dass die verantwortlichen Entwickler in der Lage sind, den bestmöglichen Qualitätsstandard anzustreben und die Erwartungen der Community zu übertreffen. Gleichzeitig ging es THQ Nordic darum, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und diese vor allem über die Weihnachtstage keinem unnötigen Stress auszusetzen.

„Mit dem ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin im Januar 2024 wäre die Weihnachtszeit für sie voller Stress und alles andere als eine fröhliche Zeit gewesen“, so THQ Nordic. „Das Wohlergehen der Teams hat oberste Priorität, und beide Unternehmen wollen einen möglichen Engpass über die Weihnachtsfeiertage vermeiden.“

Die Geschichte von „Alone in the Dark“ dreht sich um die beiden Protagonisten Emily Hartwood und Edward Carnby. Diese gehen dem Schicksal von Emelys Onkel auf den Grund, der eines Tages spurlos von der Bildfläche verschwand. Als die beiden in Derceto Manor, einem Heim für geistig Erschöpfte, ankommen, treffen sie auf seltsame Bewohner, Portale zu alptraumhaften Welten, gefährliche Monster.

Von nun an geht es für Emily und Edward nicht nur darum, zu überleben. Gleichzeitig decken sie eine düstere Verschwörung, die zu den Geschehnissen in Derceto Manor führten, auf.

„Alone in the Dark“ erscheint am 20. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

