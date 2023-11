Alone in the Dark: Schaurige Erkundung und Kämpfe in der neuen Gameplay-Präsentation

Alone in the Dark:

Anfang 2024 kehrt der bekannte Horror-Klassiker "Alone in the Dark" in einem überarbeiteten Format zurück. Was spielerisch geboten wird, verrät uns ein Blick auf die ausführliche Gameplay-Präsentation.

Nachdem Horror-Fans in diesem Jahr mit Titeln wie den Remakes zu „Dead Space“ und „Resident Evil 4“ oder dem kürzlich veröffentlichten „Alan Wake 2“ versorgt wurden, kehrt Anfang 2024 der nächste bekannte Name zurück.

Die Rede ist von „Alone in the Dark“, einem Reboot zum Klassiker aus den Neunziger Jahren, der aktuell bei Pieces Interactive entsteht. In dieser Woche versorgte uns das Studio mit einer ausführlichen Gameplay-Präsentation. Diese bringt es auf eine Länge von mehr als sieben Minuten und beleuchtet verschiedene Elemente des Reboots.

Zum einen vermittelt uns die Präsentation einen Eindruck von der düsteren Spielwelt, die wir in „Alone in the Dark“ erkunden. Zudem dürfen wir ein Blick auf das Kampfsystem werfen und bekommen ausgewählte Charaktere zu Gesicht.

Da die Entwickler bewusst auf Story-Spoiler verzichteten, könnt ihr euch das Gameplay-Video anschauen, ohne Angst haben zu müssen, dass Überraschungen vorweggenommen werden.

Ein Klassiker des Horror-Genres kehrt zurück

In der offiziellen Ankündigung wiesen THQ Nordic und Pieces Interactive darauf hin, dass der Großteil der ursprünglichen Charaktere und Elemente von „Alone in the Dark“ im Reboot erhalten bleibt. Im spielerischen Bereich hingegen legen die Entwickler in unterschiedlichen Bereichen Hand an, um dem Survival-Horror-Klassiker den Weg in die Moderne zu ebnen.

Zur Geschichte von „Alone the Dark“ heißt es: „Als Emily Hartwood entdeckt, dass ihr Onkel verschwunden ist, macht sie sich mit Hilfe des Privatdetektivs Edward Carnby auf die Suche nach ihm. Als sie in Derceto Manor, einem Heim für geistig Erschöpfte, ankommen, treffen sie auf seltsame Bewohner, Portale zu alptraumhaften Welten, gefährliche Monster – und schließlich auf eine Verschwörung des aufkeimenden Bösen und seiner Anhänger.“

In „Alone in the Dark“ kontrollieren wir sowohl Edward Carnby als auch Emily Hartwood und gehen dem Verschwinden des Onkels auf den Grund. Versprochen wird dabei eine tiefgründige psychologische Geschichte aus der Feder von Mikael Hedberg, dem Horrorautor hinter „SOMA“ und „Amnesia“.

Da die Verantwortlichen dem vollgepackten Oktober aus dem Weg gehen wollten, erscheint „Alone in the Dark“ nun am 16. Januar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

