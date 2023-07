Alone in the Dark: Qualität- und Performance-Modi bestätigt – Diese Werte werden angepeilt

Alone in the Dark:

In einem Interview sprach Associate-Producer Andreas Schmiedecker über die technischen Ziele, die mit dem Horror-Abenteuer "Alone in the Dark" verfolgt werden. Wie verraten wurde, dürfen wir uns sowohl auf einen Qualitäts- als auch einen Performance-Modus einstellen.

"Alone in the Dark" erscheint Ende Oktober.

Mit „Alone in the Dark“ kehrt im Herbst dieses Jahres eine der bekanntesten Horrorserien überhaupt auf den PC und die Konsolen der aktuellen Generation zurück.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, welche technischen Ziele die Entwickler bei den Arbeiten an „Alone in the Dark“ verfolgen, ging Associate-Producer Andreas Schmiedecker in einem aktuellen Interview endlich etwas näher ins Detail.

Wie Schmiedecker verriet, wird sich das Horrorabenteuer an zahlreichen anderen Spielen orientieren und auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S sowohl einen Qualitäts- als auch einen Performance-Modus bieten.

Im Qualitäts-Modus wird auf den Konsolen eine Darstellung in der 4K-Auflösung und 30FPS geboten. Zum Performance-Modus wurde ausgeführt, dass hier auf eine Unterstützung von 60 Bildern die Sekunde abgezielt wird, die mit einer nicht näher konkretisierten dynamischen Auflösung realisiert werden soll.

So umfangreich fallen die Kampagnen aus

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, wird das neue „Alone in the Dark“ die Geschichte des bekannten Horrorklassikers aufgreifen und diese ausbauen. Wir übernehmen die Kontrolle über die beiden Hauptcharaktere Emily Hartwood und Edward Carnby, die jeweils eine eigene Kampagne spendiert bekommen, deren Spielzeit von den Entwicklern mit sechs bis zehn Stunden angegeben wird.

Im Rahmen der beiden Kampagnen erlebt ihr die Geschehnisse von „Alone in the Dark“ nicht nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Darüber hinaus versprechen die Entwickler exklusive Zwischensequenzen, Schauplätze und mehr, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass sich die Kampagnen spürbar voneinander unterscheiden.

Offiziellen Angaben zufolge sind keine Vorkenntnisse vonnöten, um der Geschichte von „Alone in the Dark“ folgen zu können. Wer mit der Reihe vertraut ist, darf sich allerdings auf den einen oder anderen Verweis auf das Original freuen.

„Alone in the Dark“ wird am 25. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

