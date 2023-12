Alone in the Dark: Erneut verschoben – ihr müsst zwei weitere Monate warten

Alone in the Dark:

Zweite Verschiebung für "Alone in the Dark"! THQ Nordic gab heute bekannt: Das Horror-Reboot kommt doch nicht am 16. Januar auf den Markt.

Im September entschied sich THQ Nordic dazu, „Alone in the Dark“ auf den 16. Januar zu verschieben. Der Grund dafür war die starke Konkurrenz im Oktober, der die Verantwortlichen aus dem Weg gehen wollten.

Bei dieser Verschiebung bleibt es allerdings nicht. Denn heute hat der Publisher verkündet, dass der Horror-Titel erst am 20. März erscheint. Somit müssen sich die Interessenten auf zwei weitere Monate Wartezeit einstellen. Insgesamt verzögert sich der Release damit um fünf Monate.

Warum sich das Team für eine weitere Verschiebung entschieden hat? Darauf geht THQ Nordic in einem Statement ein. Unter anderem schreiben sie hier: „Mit dem ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin im Januar 2024 wäre die Weihnachtszeit für sie voller Stress und alles andere als eine fröhliche Zeit gewesen.“

Gesundheit der Mitarbeiter hat oberste Priorität

„Das Wohlergehen der Teams hat oberste Priorität, und beide Unternehmen wollen einen möglichen Engpass über die Weihnachtsfeiertage vermeiden. Darüber hinaus wollen THQ Nordic und Pieces Interactive sicherstellen, dass das Spiel die Erwartungen der Community nicht nur erfüllt, sondern übertrifft, insbesondere mit den herausragenden Leistungen der Hollywood-Stars David und Jodie als Hauptdarsteller“, heißt es weiter.

Damit hat der Publisher klargestellt: Die Gesundheit der Mitarbeiter geht vor. Zudem soll eine hohe Qualität gewährleistet werden. Ob sich diese im Endprodukt auch wirklich widerspiegelt, erfahrt ihr dann am 20. März 2024.

Weitere Meldungen zu „Alone in the Dark“:

„Alone in the Dark“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung. Der Preis beträgt 59,99 Euro. PS-Plus-Nutzer können übrigens bis zum 16. Januar – dem vorherigen Erscheinungstermin – zehn Prozent sparen. Bestellt ihr vor, kriegt ihr zudem das Derceto 1992 Costume Pack kostenlos dazu.

Weitere Meldungen zu Alone in the Dark.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren