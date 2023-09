Alone in the Dark: Verschoben – Horror-Reboot kommt erst 2024

Alone in the Dark:

Bis ihr "Alone in the Dark" erleben dürft, müsst ihr euch länger als geplant gedulden. Heute gab der zuständige Publisher nämlich eine Verschiebung bekannt.

"Alone in the Dark" wurde nach hinten verschoben.

„Alan Wake 2“ muss sich im Oktober doch keinen Schlagabtausch mit „Alone in the Dark“ liefern. Denn heute verkündete THQ Nordic: Das Horror-Reboot kommt nicht am 25. Oktober auf den Markt, sondern erst am 16. Januar kommenden Jahres. Somit verschiebt sich die Veröffentlichung um etwa zweieinhalb Monate.

Warum sich THQ Nordic für eine Verschiebung entschieden hat? Ein Vertreter des Publishers gab offen und ehrlich zu, dass man den anderen Oktober-Spielen aus dem Weg gehen möchte.

„Wir wollen vermeiden, mit dem Sog von Alans epischer Veröffentlichung zu konkurrieren und die schillernde Skyline der Städte, die von den anmutigen Schwüngen von Spider-Man geziert wird, zu umgehen. Unser Ziel ist es, wirklich so allein in der Dunkelheit zu bleiben wie möglich“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zum doppelten Zweck

Die Release-Verschiebung habe demnach gleich zwei Vorteile: „Diese Verschiebung dient einem doppelten Zweck. Sie ermöglicht es uns nicht nur, das Spielerlebnis akribisch zu perfektionieren, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, uns voll und ganz auf die bemerkenswerten Veröffentlichungen im Oktober einzulassen.“

Bis zur Markteinführung nimmt das Team also noch kleinere Verbesserungen vor, um eine tadellose Spielerfahrung zu liefern. Wie gut das Psycho-Horror-Spiel letztendlich ausfällt, erfahrt ihr dann Mitte Januar. Versorgt werden die PS5, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu „Alone in the Dark“:

Im PlayStation Store könnt ihr für 59,99 Euro vorbestellen. Habt ihr mindestens ein Essential-Abo, spart ihr dabei noch zehn Prozent. Möchtet ihr mehr Inhalt, kriegt ihr zum Preis von 69,99 Euro die Digital Deluxe Edition. Hier ist zusätzlich ein Kostüm-Paket, einige Horror-Filter und der Kommentar-Modus enthalten. Letzteres enthält Anmerkungen vom Director des Spiels.

Wer mal ins Game hineinschnuppern möchte, darf sich den Prolog kostenlos herunterladen. Hier spielt ihr ein Mädchen namens Grace Saunders, das durch das gruselige Herrenhaus marschiert.

Weitere Meldungen zu Alone in the Dark.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren