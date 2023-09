Alone in the Dark: Neuer Behind-the-Scenes-Trailer geht auf das Design der Monster ein

Alone in the Dark:

Zum Abschluss der Woche versorgte uns der Publisher THQ Nordic mit einem neuen Behind-the-Scenes-Trailer zum 2024 erscheinenden Horror-Reboot "Alone in the Dark". Dieses Mal dreht sich alles um das Design der Monster, mit dem für Angst und Schrecken gesorgt werden soll.

"Alone in the Dark" wurde kürzlich auf 2024 verschoben.

Nachdem es um die „Alone in the Dark“-Reihe in der Vergangenheit sehr still wurde, kehrt der Survival-Horror 2024 in Form eines Reboots zurück.

Eigenen Angaben zufolge wird es den Entwicklern von Pieces Interactive darum gehen, dem legendären Horror-Klassiker zu einem Comeback zu verhelfen und dabei verschiedene Aspekte zu überarbeiten. Unter anderem nahm sich das Studio der Monster und weiterer Schrecken an, die in der Welt von „Alone in the Dark“ auf die Spielerinnen und Spieler warten.

Im Zuge eines frisch veröffentlichten Behind-the-Scenes-Videos gehen die Macher von Pieces Interactive auf die Arbeiten an den Monstern ein und liefern sowohl passende Artworks als auch Eindrücke aus dem Spielgeschehen. Zudem kommt mit Guy Davis der Creature-Concept-Designer des Reboots zu Wort.

Der volle Oktober soll umgangen werden

Wie Pieces Interactive und der verantwortliche Publisher THQ Nordic vor wenigen Tagen bekannt gaben, entschlossen sich die beiden Parteien dazu, den ursprünglich für einen Release im Oktober 2023 vorgesehenen Horror-Reboot auf das nächste Jahr zu verschieben. Zum einen soll die zusätzliche Entwicklungszeit der Qualität von „Alone in the Dark“ zugute kommen.

Des Weiteren machte THQ Nordic erst gar keinen Hehl daraus, dass der mit diversen Highlights wie „Alan Wake 2“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“ gespickte Oktober umschifft werden soll. „Wir wollen vermeiden, mit dem Sog von Alans epischer Veröffentlichung zu konkurrieren und die schillernde Skyline der Städte, die von den anmutigen Schwüngen von Spider-Man geziert wird, umgehen. Unser Ziel ist es, wirklich so allein wie möglich in der Dunkelheit zu bleiben“, hieß es in der Ankündigung der Verschiebung.

Durch die Verschiebung wird „Alone in the Dark“ rund zweieinhalb Monate später als ursprünglich geplant erscheinen. Als neuen Releasetermin für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S wurde der 16. Januar 2024 ausgerufen.

