Alone in the Dark: Ein schauriger Schauplatz – Neuer Trailer präsentiert uns das Derceto Manor

Alone in the Dark:

Den Start in das Wochenende versüßten uns THQ Nordic und die Entwickler von Pieces Interactive mit einem frischen Trailer zum Horror-Reboot "Alone in the Dark". Dieses liefert uns Eindrücke aus dem schaurigen Derceto Manor.

Mit „Alone in the Dark“ kehrt eine der beliebtesten Horror-Serien im März auf die Konsolen und den PC zurück. Laut den Verantwortlichen hinter dem Projekt dürfen wir uns dabei auf einen Liebesbrief an das Original aus den 90er Jahren freuen.

Um uns vor dem Release einen weiteren Eindruck von den technischen Verbesserungen, der Geschichte und den Charakteren zu vermitteln, stellte THQ Nordic kurz vor dem Wochenende einen weiteren Trailer bereit. Dieses Mal dreht sich alles um das schaurige Derceto Manor, das als Schauplatz von „Alone in the Dark“ fungieren wird.

Das riesige und gruselige Herrenhaus ist laut Entwicklerangaben die Heimat aller möglichen albtraumhaften Schrecken. Interessanterweise wird das Anwesen allerdings auch von Menschen bewohnt, die unter den Schrecken des Derceto Manors leiden und offenbar kurz davor sind, ihren Verstand zu verlieren.

Ausgewählte Charaktere, denen wir in „Alone in the Dark“ beziehungsweise im Derceto Manor begegnen, sind im angehängten Trailer zu sehen.

Der Fokus liegt auf dem Geisterhaus-Aspekt

Im Horror-Reboot übernehmen wie die Kontrolle über zwei Protagonisten. Den aus den Vorgängern bekannten Edward Carnby und die junge Emily Hartwood. Die beiden Charaktere gehen in „Alone in the Dark“ dem Schicksal von Emilys Onkel auf den Grund, der eines Tages spurlos von der Bildfläche verschwand.

Ihre Recherchen führen Edward und Emily in das eingangs erwähnte Derceto Manor, in dem düstere Schrecken und ein dunkles Geheimnis auf die Protagonisten warten. Eigenen Angaben zufolge legen die Entwickler von Pieces Interactive großen Wert auf den Geisterhaus-Aspekt und möchten uns in „Alone in the Dark“ einen atmosphärischen und schaurigen Schauplatz liefern.

Hin und wieder wird es im Horror-Reboot zwar zu Kämpfen mit Monstern und den Schrecken, die in dem Anwesen auf euch lauern, kommen, der spielerische Fokus wird allerdings auf der Erkundung und dem Lösen von Rätseln liegen. „Das Eintauchen in die Erkundung und verschiedene Rätsel ohne jegliche Hilfe erfordert etwas Geduld sowie die Bereitschaft zu nicht-linearem Denken und dem Finden des eigenen Wegs durch die Villa“, so die Entwickler.

Spielerinnen und Spieler, die es etwas unkomplizierter mögen, können bei den Rätseln oder der Suche nach dem nächsten Ziel auf optionale Hinweise zurückgreifen, die ihnen das Leben etwas leichter machen.

„Alone in the Dark“ erscheint am 20. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store einen spielbaren Prolog zum Horror-Abenteuer.

