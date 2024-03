Xbox Partner Preview: Livestream mit Spielen von EA, Ubisoft und Co. diese Woche

Wie Microsoft heute verkündete, steht die nächste Xbox Partner Preview in den Startlöchern. Hier könnt ihr einen Mix aus Ankündigungen und Updates zu bekannten Spielen erwarten. Etwa eine halbe Stunde lang soll der Livestream dauern.

Drei Spiele hat Microsoft schon bestätigt:

Diese Games befinden sich auch für PS5 in Entwicklung. Weil es sich um ein Third-Party-Event handelt, könnten PlayStation-Spieler vielleicht auch darüber hinaus ein paar interessante Präsentationen zu sehen kriegen.

Ausstrahlung in zwei Tagen

Am 6. März, dem kommenden Mittwoch, findet die Show statt. Um 19 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit geht es los. Der Livestream wird auf YouTube, auf regionalen Xbox-Kanälen als auch auf Twitch ausgestrahlt. Eine 4K-Auflösung bietet jedoch nur die erstgenannte Plattform.

Untertitel sind in den verschiedensten Sprachen verfügbar. Zudem wird auch an Leute mit einer Seh- oder Hörbehinderung gedacht: Es gibt auf YouTube eine Version mit Audiodeskription in englischer Sprache sowie Versionen in amerikanischer und britischer Gebärdensprache.

Microsofts letzte Partner Preview fand übrigens Ende Oktober statt. Das Highlight war hierbei zweifellos die Neuauflage von „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“.

Die jüngste Developer Direct hingegen wurde im Januar ausgestrahlt. Hier präsentierten die Verantwortlichen unter anderem neue Spielszenen zu „Indiana Jones“ und „Senua’s Saga: Hellblade 2“. Kurz darauf legte Sony und später auch Nintendo mit einer eigenen Show nach.

