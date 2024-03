MLB The Show 24: Lässt euch erstmals weibliche Charaktere erstellen

In wenigen Wochen fliegen wieder Bälle und Schläger in "MLB The Show 24" durchs Stadion und erstmals werden auch Frauen auf dem Feld stehen können.

In zwei Wochen werden Sony Interactive Entertainment und San Diego Studios die Baseballsimulation „MLB The Show 24“ auf den Markt bringen. Nachdem man bereits mitgeteilt hatte, dass man einmal mehr die Negro League sowie die Karriere des Captains Derek Jeter genauer detaillieren wird, hat man heute auch eine komplette Neuerung enthüllt.

Eine neue Ära bricht an

Erstmals werden die Spieler im Rahmen des „Road to the Show“-Modus die Möglichkeit erhalten eine Frau zu erstellen. Somit kann man sich als Spielerin in der von Männern dominierten Sportart beweisen und einen neuen Weg beschreiten. Schafft ihr es als Vorläuferin einer ganzen Generation eine Hall of Fame-Karriere hinzulegen?

„MLB The Show 24“ bietet auch in diesem Jahr zahlreiche Spielmodi. Neben dem bereits genannten Karrieremodus „Road to the Show“ kann man sich in „Franchise“ als General Manager um alle Geschicke eines Vereins kümmern. In der „Diamond Dynasty“ kann man wiederum ein absolutes All-Star-Team zusammenstellen, indem man aktuelle Spieler mit Legenden aus der knapp 150-jährigen Geschichte der MLB verbindet.

Für eben jenen „Diamond Dynasty“-Modus hatten die Entwickler kürzlich auch einige Neuerungen mitgeteilt. Unter anderem wird man die Seasons neu strukturieren, sodass man nicht mehr nach wenigen Wochen ein volles 99er-Team aufs Feld schicken kann. Stattdessen wird man mit jeder Season einen Pool an Spielern bereitstellen, die man einbauen kann. Durch sogenannte Wild Cards kann man in auch in späteren Saisons auch Karten aus früheren Pools zurückholen. Die konkreten Änderungen könnt ihr euch in dem offiziellen Blog-Eintrag noch einmal durchlesen.

„MLB The Show 24“ erscheint am 19. März 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch. Hier ist jedoch erst einmal der neue Trailer zu den Frauen in „Road to the Show“:

