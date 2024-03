Rise of the Ronin: Neues Video beleuchtet die Geschichte und den Einfluss eurer Entscheidungen

Rise of the Ronin:

Den Start in das Wochenende versüßte uns PlayStation mit einem weiteren Behind-the-Scenes-Video zu "Rise of the Ronin". Dieses Mal dreht sich alles um die Geschichte des Samurai-Abenteuers und die Art und Weise, wie sich eure Entscheidungen auf die Handlung auswirken.

Wenige Wochen vor dem Release versorgten uns PlayStation und die Entwickler von Team Ninja in den letzten Tagen mit allerlei neuen Details zu „Rise of the Ronin“.

Unter anderem wurde in einem ausführlichen Podcast auf die Spielwelt des ambitionierten Samurai-Abenteuers eingegangen. Hinzukamen Details zu den zur Verfügung stehenden Waffen sowie Angaben zur Downloadgröße und dem Preload-Start. Pünktlich zum Start in das Wochenende steht das nächste Behind-the-Scenes-Video zur Ansicht bereit.

Dieses Mal dreht sich alles um die Geschichte von „Rise of the Ronin“. Zudem geht das Video auf die Art und Weise ein, wir ihr mit euren Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung nehmt.

„Erlebt, wie sich die Geschichte auf unterschiedliche Weise entfaltet. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft und mit welchen Charakteren ihr euch auf dem Weg verbündet“, so die offizielle Videobeschreibung.

„Stellt euch kritischen Missionsentscheidungen und gestaltet den Lauf der Geschichte durch ein reichhaltiges Multi-Choice-System.“^

Ein Ronin zwischen den Fronten

Die Geschichte von „Rise of the Ronin“ setzt im Japan des Jahres 1863 ein. Nachdem das Tokugawa-Shogunat das Land über mehr als 300 Jahre lang mit eiserner Faust regierte, führten die Schwarzen Schiffe des Westens, die an den japanischen Küsten landeten, eines schicksalsträchtigen Tages zu politischen Verwerfungen.

In der Rolle eines Ronin, eines Samurai ohne Herren, findet ihr euch in den Wirren der daraus resultierenden Konflikte wieder. Die Geschichte von „Rise of the Ronin“ thematisiert dabei den Boshin-Krieg. Dieser tobte zwischen dem Tokugawa-Shogunat und verschiedenen Anti-Shogunat-Fraktionen, die mit dem westlichen Einfluss nach der erzwungenen Wiedereröffnung Japans nach der Sakoku-Zeit unzufrieden waren.

Großen Wert legte Team Ninja laut eigenen Angaben auf eine authentische Abbildung des historischen Konflikts und des alten Japans an sich.

„Rise of the Ronin“ erscheint am 22. März 2024 exklusiv für die PS5. Während die Standard-Version im PlayStation Store für 79.99 Euro angeboten wird, werden für die digitale Deluxe Edition 89,99 Euro fällig.

Die Deluxe Edition umfasst neben dem Hauptspiel an sich digitale Extras wie das Bando-Krieger-Rüstungsset, formelle japanische Kleidung sowie digitale Ausgaben des offiziellen Artbooks und des Soundtracks.

