Grandia HD Collection: Mit Trailer & Termin für die PS4 angekündigt

Zu den beliebtesten Rollenspielen der originalen PlayStation gehörte das von Game Arts entwickelte „Grandia“, das mit „Grandia 2“ im Jahr 2000 einen Nachfolger spendiert bekam.

Sowohl auf Steam als auch auf der Switch haben Fans der Reihe die Möglichkeit, die beiden Titel in einer technisch aufpolierten Version nachzuholen oder noch einmal zu genießen. Lediglich Spielerinnen und Spieler auf den PlayStation- beziehungsweise Xbox-Plattformen gingen bislang leer aus.

Wie die Verantwortlichen von GungHo heute bekannt gaben, hat die Wartezeit hier aber bald ein Ende. So erscheint die „Grandia HD Collection“ am Dienstag, den 26. März 2024 in einer digitalen Form für die PS4 und die Xbox One.

Zudem könnt ihr die Neuauflagen natürlich auch über die Abwärtskompatibilität der PS5 und der Xbox Series X/S spielen.

Diese Verbesserungen warten auf euch

Im Zuge der HD-Collection versahen die Entwickler „Grandia“ und „Grandia 2“ mit diversen Neuerungen und Verbesserungen. Zu diesen gehören komplett überarbeitete Benutzeroberflächen, die für eine rundere Spielerfahrung sorgen. Zudem wurden die Charakter-Sprites, die Texturen, die Animationen und die Zwischensequenzen für eine Darstellung in HD optimiert.

Des Weiteren werden japanische und englische Synchronsprecher geboten. Zusammen mit Untertiteln in anderen Sprachen wie Französisch, Deutsch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht und traditionell). Spielerinnen und Spieler, die auf der Suche nach einer knackigen Herausforderungen sind, kommen bei „Grandia 2 Remastered“ auf ihre Kosten.

So bietet die Neuauflage des zweiten Teils einen Hard-Modus. Hier wurden die Gegner mit größeren Lebensleisten, einem höheren Schaden oder einer erhöhten Initiative versehen. Darüber hinaus sind die Bosse gegen einen Teil der Attacken deutlich resistenter.

Wie eingangs bereits erwähnt, erscheint die „Grandia HD Collection“ zunächst nur in einer digitalen Fassung. Wer sich die Retro-Sammlung in Form einer physischen Version in das heimische Regal stellen möchte, wird sich ein wenig in Geduld üben müssen.

Eine physische Ausgabe zur „Grandia HD Collection“ ist nämlich ebenfalls geplant. Einen konkreten Termin spendierten die Verantwortlichen dieser allerdings noch nicht. Stattdessen wurde lediglich darauf hingewiesen, dass die Vorbestellungen zur Disc-Version am 15. März 2024 auf Limited Run Games starten.

Anbei der offizielle Trailer zur Ankündigung der „Grandia HD Collection“ für die PS4 und die Xbox One.

