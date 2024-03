Nobody Wants to Die: Detective-Noir-Adventure mit düsterem Trailer angekündigt

Nobody Wants to Die:

Das kommende Detective-Noir-Adventure "Nobody Wants to Die" entführt euch in das New York einer dystopischen Zukunft. In der Rolle eines Ermittlers müsst ihr einem gefährlichen Serienmörder das Handwerk legen.

Das polnische Entwicklerstudio Critical Hit Games und Publisher PLAION haben mit „Nobody Wants to Die“ ihr erstes gemeinsames Projekt mit einem düsteren Trailer angekündigt (via IGN). Bei dem kommenden Singleplayer-Spiel, das einen großen Fokus auf seine packende Geschichte legen soll, handelt es sich um ein Detective-Noir-Adventure. In der Rolle von Detective James Karra müssen Spieler im New York des Jahres 2329 ein dunkles Geheimnis aufdecken.

Gegenwärtig befindet sich das Spiel für die PlayStation 5, die Xbox Series-Konsolen und den PC (via Steam) in Entwicklung. Der Release soll irgendwann 2024 erfolgen. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist derzeit noch unbekannt. Den zuvor erwähnten Trailer, der euch auf das spannende Abenteuer einstimmt, könnt ihr euch weiter unten im Artikel anschauen.

Die Zeit enthüllt alles

Informationen zu Story von „Nobody Wants to Die“ sind derzeit noch rar gesät. Doch laut den Verantwortlichen habe die Unsterblichkeit im New York des frühen 24. Jahrhunderts „einen Preis, den jemand bezahlen muss.“ Die Technologie habe sich inzwischen derart weit entwickelt, dass Menschen ihr Bewusstsein gewissermaßen speichern oder sogar in einen neuen Körper übertragen können. Zumindest, wenn sie es sich leisten können.

Protagonist James Karra übernimmt derweil, nachdem er eine Nahtoderfahrung hatte, einen inoffiziellen Fall von seinem Boss. Unterstützung erhält der Detective während seiner Ermittlungen von der noch unerfahrenen Polizistin Sara Kai. Gemeinsam müssen beide in einem Mordfall ermitteln, doch während sie dem Täter immer näher kommen, müssen sie selbst alles riskieren. Dunkle Geheimnisse lauern und den Schatten und Karra muss sie ans Licht bringen.

Der Mörder, dem ihr in der Rolle von James in „Nobody Wants to Die“ auf der Spur seid, hat es auf die Elite der Stadt abgesehen. Mithilfe eines Zeitmanipulation-Geräts, das im Trailer bereits zu sehen ist, und anderer fortschrittlicher Technologie kann unser Protagonist die Tathergänge rekonstruieren. So müssen er und seine Partnerin Hinweise finden und diese miteinander verbinden, wenn sie dem Serienmörder das Handwerk legen wollen.

Das Entwicklerteam von Critical Hit Games verspricht eine düstere und originelle Detektivgeschichte, „die die Gefahren des Transhumanismus und der Unsterblichkeit erforscht.“ In der Rolle von James Karra liegt es im Detective-Noir-Adventure an euch, die Grenzen zwischen Recht und Unrecht inmitten einer Gesellschaft zu ergründen, für die der Tod nur noch eine entfernte Erinnerung darstellt. Doch am Ende soll die Zeit alles enthüllen.

Um das dystopische New York des Jahres 2329 zum Leben zu erwecken, setzen die Macher auf die Unreal Engine 5. So soll letztendlich eine fotorealistische Grafik mit einer einzigartigen Detektivgeschichte verwoben werden. Auf diese Weise wollen die Entwickler versuchen, „die Grenzen des Geschichtenerzählens“ in Videospielen zu erweitern.

„Nobody Wants to Die“ soll irgendwann 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erscheinen. Ein genauer Releasetermin ist derzeit noch unbekannt.

