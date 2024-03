Neben PS5-Update: Auch PS4 (Pro) erhält eine Aktualisierung samt Changelog

Nicht nur die PS5 hat ein neues Update erhalten. Auch PS4-Besitzer sind in der Lage, ihr System auf den neusten Stand zu bringen. Der Changelog beeindruckt allerdings kaum.

Die PS4 spielt bei Sony zwar nicht mehr die erste Geige, was mehr als drei Jahre nach dem Launch der PS5 keine Überraschung ist. Eine neue System-Aktualisierung können Besitzer der Last-Gen-Konsole aber dennoch laden.

Die Freischaltung des PS4-Updates 11.50 erfolgte zusammen mit Verbesserungen und Erweiterungen an der PS5-Software.

Während das PS5-Update 9.0 einen vergleichsweise üppig bestückten Changelog bekam, erhält die Vorgängerkonsole keine größeren Aktualisierungen mehr. Der Feature-Umfang ist damit weitgehend abgeschlossen. Entsprechend überschaubar fallen auch die Beschreibungen im Changelog des Updates 11.50 aus.

Den Changelog zur neuen PS4-Aktualisierung dürften viele Besitzer der Konsole längst auswendig können. Denn er kommt bei kleineren Updates dieser Art regelmäßig zum Einsatz.

So verweist Sony auf Verbesserungen in Bezug auf die Stabilität und Leistung. Ebenfalls können Spieler Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit erwarten.

Die zwei Punkte in der Übersicht:

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Was Sony an der Software der PS4 wirklich geändert hat, ist offen. Hier kann allerdings spekuliert werden, dass im Hintergrund an Modifizierungen gearbeitet wurde, die Custom-Firmwares bzw. Jailbreaks und dergleichen erschweren.

Die PlayStation 4 kam im November 2013 auf den Markt. Mehr als 117 Millionen Exemplare wurden seit dem Launch verkauft – ein Teil davon als Pro-Version, die 2016 erschien. Auch die PS5 könnte ein Pro-Modell erhalten. Die bisherigen Gerüchte und Hinweise sind nachfolgend zusammengefasst:

Wie häufig PS4-Updates folgen werden, bleibt offen. Allerdings macht ein Blick auf die PS3 deutlich, dass auch die Last-Last-Gen-Konsole bei Sony nicht völlig vom Tisch ist. Sie bekam Ende Februar 2024 eine neue Aktualisierung auf die Version 4.91.

Der wenig überraschende Changelog besteht aus einem Punkt: “Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.”

