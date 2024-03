Stardew Valley Upate 1.6: Kuriose Fan-Theorie zum Farmen ist tatsächlich korrekt

Seit Jahren glauben einige Spieler von "Stardew Valley", dass es einen Unterschied macht, in welche Richtung die eigene Spielfigur erntet. Der Entwickler Eric Barone bestätigte diese Theorie nun.

Schon in wenigen Tagen steht Update 1.6 für „Stardew Valley“ bereit. Der neueste Patch wird am 19. März 2024 zuerst für die PC-Version des Spiels veröffentlicht, die anderen Plattformen sollen danach bald folgen. Das neue Update bringt unter anderem einige neue Features mit sich, wie etwa eine Neuerung für Obstbäume.

Dazu gibt es jedoch auch einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wie der Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone nun angab, wird auch ein recht bizarrer Bug behoben. Bereits seit Jahren glaubten einige Nutzer daran, dass es einen Unterschied macht, in welche Richtung die eigene Spielfigur die Ernte einholt. Barone bestätigte dies nun und gab gleichzeitig an, dass diesem Fehler mit Patch 1.6 ein Ende gemacht wird.

Ernterichtung soll bald kein Thema mehr sein

In den letzten Tagen hatte Barone bereits bestätigt, an den Patch Notes zu dem kommenden Update 1.6 zu arbeiten. Dazu gab er an, jeden Tag bis zum Release der Aktualisierung eine Zeile aus dem Changelog ohne Spoiler posten zu wollen. Kürzlich veröffentlichte der Entwickler dann diese Zeile: „Fehler behoben, bei dem die Ernte von links nach rechts schneller war als von rechts nach links.“

I'll post a random non-spoilery patch note line each day until the 19th pic.twitter.com/shQyIcGhMW — ConcernedApe (@ConcernedApe) March 12, 2024

Für Leute, die keine Spieler von „Starfdew Valley“ sind, sollte dies keine allzu große Sache sein. Allerdings dürften sich einige Fans des Farm-Hits nun endlich verstanden fühlen. Denn bereits seit Jahren beharren einige Spieler darauf, dass es schneller ist, die Ernte von links nach rechts einzuholen. Es gab hitzige Diskussionen und Videos von Nutzern, die diese These bestätigen sollten. Eric Barone hatte sich zu dieser Thematik bisher jedoch nie zu Wort gemeldet.

Auf die Frage der Spieler, ob der Spieler bereits seit der Veröffentlichung in „Stardew Valley“ war, antwortete der Entwickler: „Soweit ich weiß, ja. Die nach links gerichtete Ernteanimation war 100 Millisekunden länger, als sie es hätte sein sollen.“ Wie Barone in einem nachfolgenden Tweet klarstellte, wird das kommende Update die Ernte in beiden Richtungen gleich schnell machen und nicht beide Richtungen verlangsamen.

Quelle: PC Gamer, Kotaku

Weitere Meldungen zu Stardew Valley.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren