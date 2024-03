Hi-Fi Rush: PS5-Preload möglich – Xbox-Titel zum Download bereit

Microsoft bringt bisher Xbox-exklusive Spiele auf konkurrierende Plattformen. Zu den ersten Titeln, die ihre Exklusivität verlieren, gehört “Hi-Fi Rush” von Tango Gameworks. Es erscheint im März für die PS5.

Interessenten, die den Überraschungs-Hit aus dem Jahr 2023 auf ihrer PlayStation-Konsole zocken möchten, können mittlerweile den Preload starten.

Hi-Fi Rush erscheint am Dienstag und PS-Plus-Rabatt

Auf den Preload weist der Entwickler in einem Tweet hin. Damit können Spieler “direkt in die Action“ einsteigen, wenn “Hi-Fi Rush” in wenigen Tagen auf den Markt kommt.

Das Tango-Gameworks-Projekt wurde im vergangenen Jahr während der Xbox-Developer-Direct vorgestellt. Der besondere Stil, die rhythmischen Hack-and-Slash-Kämpfe und der herausragende Soundtrack erhielten viel Lob.

Die Handlung dreht sich um Chai, der in eine Mission verwickelt wird, um eine dunkle Verschwörung von Vandelay Technologies aufzudecken. Der Metascore von “Hi-Fi Rush” liegt bei 87. Die User auf Metacritic vergaben im Schnitt 8,9 von zehn möglichen Punkten. Das heißt, auch PlayStation-Spieler sollten einen Blick wagen.

Im PlayStation Store sind Vorbestellungen für 29,99 Euro möglich. PS-Plus-User sparen bis zur Veröffentlichung zehn Prozent und zahlen am Ende nur 26,99 Euro. Der PS5-Launch von “Hi-Fi Rush” erfolgt am 19. März 2024. Es ist der kommende Dienstag.

Weitere Xbox-Spiele für PS5 geplant

“Hi-Fi Rush” ist einer der vier Titel, die Microsoft im Rahmen der neuen Multiplattform-Strategie für Nicht-Xbox-Plattformen angekündigt hatte.

Zu den anderen Spielen gehören „Pentiment“, „Grounded“ und „Sea of Thieves“. Der zuerst genannte Titel erschien im Februar im PS Store und zeigte mit 120 FPS auf der PS5 zunächst eine bessere Performance. Einen entsprechenden Patch erhielt in dieser Woche auch das Xbox-Original.

Die beiden anderen Spiele folgen im April:

„Grounded“ ist ein Adventure mit Koop-Survival-Elementen, das am 16. April 2024 für PS4, PS5 und Nintendo Switch veröffentlicht wird. Das Spiel bietet eine Cross-Play-Funktionalität über Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC hinweg an.

„Sea of Thieves“ wird am 30. April 2024 für die PS5 veröffentlicht. Dank Cross-Play können Spieler auf Xbox, PlayStation und PC gemeinsam zur See fahren. Eine Aufnahme in die PSN-Wunschliste ist bereits möglich.

Welches Spiel trifft am ehesten euer Interesse? Gar keins 37%, 778 Stimmen 778 Stimmen 37% 778 Stimmen - 37% aller Stimmen

Sea of Thieves 29%, 613 Stimmen 613 Stimmen 29% 613 Stimmen - 29% aller Stimmen

Hi-Fi Rush 14%, 299 Stimmen 299 Stimmen 14% 299 Stimmen - 14% aller Stimmen

Grounded 12%, 256 Stimmen 256 Stimmen 12% 256 Stimmen - 12% aller Stimmen

Pentiment 8%, 165 Stimmen 165 Stimmen 8% 165 Stimmen - 8% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 2111 Umfrage beendet Umfragen-Archiv Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Gar keins 37%, 778 Stimmen 778 Stimmen 37% 778 Stimmen - 37% aller Stimmen

Sea of Thieves 29%, 613 Stimmen 613 Stimmen 29% 613 Stimmen - 29% aller Stimmen

Hi-Fi Rush 14%, 299 Stimmen 299 Stimmen 14% 299 Stimmen - 14% aller Stimmen

Grounded 12%, 256 Stimmen 256 Stimmen 12% 256 Stimmen - 12% aller Stimmen

Pentiment 8%, 165 Stimmen 165 Stimmen 8% 165 Stimmen - 8% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 2111 Umfrage beendet Umfragen-Archiv

Was ist mit Starfield und Co?

Weitere Xbox-Spiele für konkurrierende Konsolen wurden bisher nicht angekündigt. Allerdings betonte der Xbox-Chef Phil Spencer im Februar, dass er die Situation beobachten möchte. Letztlich klingt die bisherige Initiative wie eine Art Testballon, der weitere Veröffentlichungen nach sich ziehen könnte.

Ob Vorzeige-Titel wie “Starfield” dabei sein werden, bleibt abzuwarten. Oberstes Ziel der Redmonder ist es, “Spieleentwicklern dabei zu helfen, das größtmögliche Publikum zu finden.”

Neuerscheinungen wie “Senua’s Saga: Hellblade 2”, “Avowed” und “Indiana Jones and the Great Circle” starten in diesem Jahr jedoch exklusiv auf Xbox-Konsolen und PC. Und auch die Hardware-Roadmap wird als “robust und innovativ” beschrieben.

Weitere Meldungen zu Hi-Fi Rush.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren