Persona 6: Bekannte Insider widersprechen den Berichten um einen PS5-exklusiven Release

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiterhin auf sich warten lässt, können wir fest davon ausgehen, dass die Entwickler von Atlus bereits seit einer Weile an „Persona 6“ arbeiten.

Die Gerüchte der letzten Monate sprachen nicht nur von einem Release im nächsten Jahr. Gleichzeitig wollten mehrere Quellen in Erfahrung gebracht haben, dass sich Atlus bei „Persona 6“ dazu entschieden haben könnte, auf einen PS5-exklusiven Release zu setzen. Aussagen, denen in diesen Tagen gleich zwei bekannte Insider beziehungsweise Leaker widersprechen.

Zum einen haben wir es hier mit dem Xbox Era-Mitgründer Nick Baker zu tun. In der aktuellen Ausgabe von Xbox Direct sprach Baker davon, dass „Persona 6“ auch für die Xbox Series X/S erscheinen soll. Allerdings konnte er nicht in Erfahrung bringen, ob die Xbox-Plattformen zeitgleich mit der PS5 oder erst später versorgt werden.

Erscheint das RPG auch für den Nachfolger der Switch?

Gestützt werden die Angaben Bakers von einem alten Bekannten. Denn auch „MbKKssTBhz5“ alias „Midori“ möchte von einem Multiplattform-Release erfahren haben. Wie der auf Sega- und Atlus-Projekte spezialisierte Leaker berichtet, kommen neben der PlayStation- und der Xbox-Community noch weitere Spielerinnen und Spieler in den Genuss von „Persona 6“.

Denn auch an einer Umsetzung für den Nachfolger der Switch sollen die Entwickler von Atlus laut „Midori“ arbeiten. Da der Leaker hier nicht näher ins Detail ging, ist aber genau wie bei der Xbox Series X/S-Version unklar, ob mit einem simultanen Release zu rechnen ist oder ob „Persona 6“ zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendos neue Konsole erscheint.

Zumindest zeitlich würde nichts gegen einen Release auf dem Nachfolger der Switch sprechen. Wie sich zuletzt abzeichnete, könnte dieser nämlich im ersten Quartal 2025 erscheinen.

Atlus ließ bislang offen, wann wir mit der offiziellen Enthüllung und somit weiteren Details zu „Persona 6“ rechnen dürfen. Potenzielle Details zum neuen Ableger der beliebten Rollenspielserie lieferte uns kürzlich der Leaker „Head on the Block“ (ehemals „I Am Hero Too“).

Dieser ging auf die Spielwelt von „Persona 6“, das grundlegende Setting des Rollenspiels sowie eine Überarbeitung des Social-Links-Features ein. Die von „Head on the Block“ in Umlauf gebrachten Informationen zu den verschiedenen Aspekten von „Persona 6“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

Abschließend der obligatorische Hinweis: Es gilt jedoch zu beachten, dass Atlus das Ganze nicht kommentierte oder gar bestätigte.

It is correct information. And multiple platforms too. — みどり (@MbKKssTBhz5) March 16, 2024

