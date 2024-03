Sand Land: Gratis-Demo zum Download bereit – Belohnung für Spieler

Bandai Namco hat eine Demo zu “Sand Land” veröffentlicht. Es ist ein Action-RPG, das auf der Manga-Serie des kürzlich verstorbenen “Dragon Ball”-Schöpfers Akira Toriyama basiert.

Die Anspielfassung ist im PlayStation Store, auf dem Xbox-Marktplatz sowie auf Steam verfügbar und lässt Spieler einige Abschnitte der im April erscheinenden Vollversion testen.

Das bietet die Demo von Sand Land

In der Demo von “Sand Land” können Spieler einen Teil der Karte erkunden und eine eingeschränkte Charakter-Action erleben. Auch der Kampfpanzer, die Kampfrüstung und das Motorrad kommen in einem begrenzten Umfang zum Einsatz.

Die Nutzung der Demo wird von Bandai Namco belohnt. Dazu gehören:

30 Stück zweitklassiger Stahl

30 zweitklassige Schrauben

Die Bonusgegenstände werden in der Vollversion freigeschaltet und dienen zur Verbesserung von Fahrzeugen in Spino (wird im Spielverlauf freigeschaltet). Hierzu ist es notwendig, “Sand Land” in der Vollversion mit Demo-Speicherdaten zu starten.

Mit Belzebub, Sheef und Rao unterwegs

“Sand Land” ist ein Action-RPG, das in einer Wüstenlandschaft stattfindet. In dieser unwirtlichen Umgebung müssen die Bewohner hart um jeden Tropfen Wasser kämpfen, um ihr Überleben zu sichern.

Der Teufelsprinz Belzebub, Sheef und Sheriff Rao begeben sich gemeinsam auf eine Reise mit dem Ziel, die Welt zu retten. Dabei suchen sie nach der legendären Quelle, von der man sagt, dass sie in einem abgelegenen Teil der Wüste entspringt.

In der Rolle von Belzebub konstruieren Spieler tödliche Panzer und Fahrzeuge, die bei der Durchquerung der Wüste helfen. Zugleich gilt es, die Basis in der Stadt Spino weiterzuentwickeln.

„Sand Land“ wird vom japanischen Studio ILCA erschaffen, das auch für die Entwicklung von “Pokémon Brilliant Diamond” und “Shining Pearl” sowie dem letztjährigen “One Piece Odyssey” verantwortlich ist. Es erscheint am 26. April 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

