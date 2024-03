Skull and Bones: Zum Schutz der Ozeane – Charity-Event „Waves Of Change“ gestartet

Unter dem Namen "Waves Of Change" brachte Ubisoft ein neues Ingame-Event für "Skull and Bones" an den Start. Die Community steht vor der Aufgabe, für en Schutz der Ozeane eine Spende in Höhe von 300.000 Euro zusammenzutragen, indem sie vorgegebene Gegner besiegt.

In einer aktuellen Mitteilung kündigte Ubisoft an, dass in der Welt des Piraten-Abenteuers „Skull and Bones“ ab sofort ein neues Ingame-Event auf euch wartet.

Bei diesem gingen die Entwickler von Ubisoft Singapur neue Wege und schlossen sich mit Oceana zusammen. Bei Oceana handelt es sich um eine US-amerikanische Umweltschutzorganisation, die sich dem Schutz der Meere beziehungsweise Ozeane verschrieben hat. Das neue Ingame-Event findet bis zum 31. März 2024 statt und trägt den Namen „Waves Of Change“.

Die Aufgabe der Community besteht darin, eine Spende von bis zu 300.000 Euro zusammenzutragen, die Oceana und den Bemühungen der Umweltschutzorganisation zugute kommt.

So erhöht ihr die Spendensumme

Am „Waves Of Change“-Event nehmen in „Skull and Bones“ sowohl Spielerinnen und Spieler der Vollversion als auch der kostenlosen Testversion teil. Um die Spendensumme für Oceana zu erhöhen, müsst ihr in der Welt von „Skull and Bones“ ausgewählte Gegner besiegen. Ihr nehmt automatisch an dem Event teil, indem ihr gegen Skirmishers, Kopfgeldjäger oder den berüchtigten Piratenkönig Philippe La Peste selbst kämpft.

Der tägliche Fortschritt auf dem Weg zum Spendenziel von 300.000 Euro wird auf einer eigens eingerichteten Website angezeigt. Somit ist es möglich, sich jederzeit darüber zu informieren, wie viel Geld für Oceana zusammengetragen wurde. Die besagte Website findet ihr hier.

Wer sich an dem Event beteiligt, spielt nicht nur für einen guten Zweck. Gleichzeitig könnt ihr euch mit einer Teilnahme an „Waves Of Change“ eine exklusive Belohnung sichern: Das Pioneer-Set.

Ubisoft verschreibt sich dem Schutz der Ozeane

Den Start des Charity-Events kommentiert Ubisoft wie folgt: „Ubisoft arbeitet mit Oceana zusammen, der größten internationalen Organisation, die sich ausschließlich für die Bewahrung der Ozeane einsetzt. Ihre Aufgabe ist es, unsere Ozeane zu schützen und wiederherzustellen, indem sie strategische, gezielte Kampagnen umsetzt, die messbare Ergebnisse erzielen.“

„Oceana setzt dabei auf Recht, Wissenschaft, Basisbewegungen, Interessensvertretung und strategische Kommunikation, um zu politischen Veränderungen auf der ganzen Welt beizutragen.“

„Skull and Bones“ erschien im letzten Monat für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Aktuell arbeitet Ubisoft Singapur am umfangreichen Update 1.3. Dieses erscheint im Laufe der Woche und bringt zahlreiche technische und spielerische Verbesserungen mit sich.

Auf welche Optimierungen wir uns im Detail freuen dürfen, verrieten die Entwickler allerdings noch nicht.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren