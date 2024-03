Star Wars Outlaws: Rating in Südkorea aufgetaucht – Baldige Enthüllung des Releasetermins?

In den letzten Monaten deuteten Altersfreigaben in Südkorea immer wieder auf bevorstehende Ankündigungen hin. Nun wurde "Star Wars Outlaws" mit einer Alterseinstufung versehen. Ein Hinweise auf die bevorstehende Enthüllung des Releasetermins?

Zu Ubisofts größten kommenden Titeln gehört zweifelsohne das Open-World-Projekt „Star Wars Outlaws“, das sich bei Ubisoft Massive in Entwicklung befindet.

Zwar bestätigte der Publisher in den letzten Monaten mehrfach, dass „Star Wars Outlaws“ für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen ist. Mit einem konkreten Termin versorgte uns Ubisoft bislang leider nicht. Unter Umständen könnte das Unternehmen diesbezüglich jedoch in den nächsten Wochen für Klarheit sorgen.

Darauf deutet zumindest eine aktuelle Alterseinstufung zu „Star Wars Outlaws“ hin, die in Südkorea entdeckt wurde. Das South Korea’s Game Rating and Administration Committee versah das Open-World-Abenteuer mit dem „19+“-Rating, was hierzulande dem „Keine Jugendfreigabe“- beziehungsweise „Ab 18 Jahren“-Siegel der USK entspricht.

Insider spricht von einem Release in der ersten Jahreshälfte

In der Vergangenheit waren entsprechende Ratings in Südkorea immer wieder ein Indikator für eine bevorstehende Ankündigung des jeweiligen Entwicklers beziehungsweise Publishers. Gut möglich also, dass es bei „Star Wars Outlaws“ ähnlich läuft. Während Ubisoft lediglich eine Veröffentlichung in diesem Jahr bestätigte, möchte der gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson bereits mehr wissen.

Im Januar wies Henderson darauf hin, dass Ubisoft bei „Star Wars Outlaws“ eine Veröffentlichung in der ersten Hälfte des Kalendersjahres 2024 anstrebt. Sollte Henderson mit seinen Angaben wie so oft richtig liegen, dann dürfte die Enthüllung des Releasetermins in der Tat nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Schließlich neigt sich das erste Quartal des Jahres mit großen Schritten seinem Ende. Zudem können wir davon ausgehen, dass dem Release von „Star Wars Outlaws“ eine entsprechende Marketing-Kampagne vorausgehen wird.

Entwickler möchten den Kanon respektieren

Die Geschichte dreht sich um die junge Diebin Kay Vess, die zusammen mit ihrem Gefährten die Freiheit und die Mittel sucht, ein neues Leben zu beginnen. Dabei legt ihr euch in der Rolle von Kay nicht nur mit dem Verbrechersyndikate der Galaxis und somit mächtigen Feinden an. Gleichzeitig reist ihr durch die Galaxie und dürft allerlei Planeten erkunden.

Großen Wert legten die Entwickler und Autoren von Ubisoft Massive auf die Tatsache, dass „Outlaws“ aller neuen Schauplätze und Charaktere zum Trotz den Kanon von „Star Wars“ respektieren wird.

„Wir wollten das Vorhandene respektieren und ehren. Aber gleichzeitig sehen, wohin wir die Geschichte auf neue Wege bringen können“, so Ubisoft Massives Narrative-Director Navid Khavari.

„Für uns und Lucasfilm Games dreht sich alles um die Authentizität, und wir müssen sicherstellen, dass Kayss Geschichte in die weitreichende Galaxie von Star Wars passt.“

„Star Wars Outlaws“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

