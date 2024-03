Mehr XP: In Diablo 4 startet heute „Segen der Mutter“

Heute startet in „Diablo 4“ das Event „Segen der Mutter“. Das bedeutet sieben Tage lang Bonus-XP für alle Spieler.

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass sich der Start von Season 4 in Blizzards neuestem Titel verzögert. Statt am 16. April startet diese erst am 14. Mai. Grund ist die Rückkehr des Public-Test-Realms in der ersten Aprilwoche. Vorher startet jedoch noch das neue Event rund um Lilith.

Zusätzliche XP bis Anfang April

Ab dem heutigen 26. März um 18.00 Uhr bis zum 2. April um 19.00 Uhr ist der „Segen der Mutter“ in „Diablo 4“ aktiv. Das bedeutet für alle Spieler mehr Gold und zusätzliche XP. Ganze 35 Prozent zusätzlich stehen an.

Verfügbar sind die Boni auf allen Weltstufen und auch saisonale Charaktere profitieren davon. Die erhöhten Werte sind stapelbar und dürfen dadurch auch mit Elixieren und der Urne der Aggression kombiniert werden. Wer „Diablo 4“ in der Gruppe spielt, kann so den maximalen Boost für seinen Fortschritt nutzen.

Spieler, die noch die Season-Reise abschließen wollen, werden sich über den vorübergehenden Boost ebenso freuen, wie alle, die ihren Charakter gerne noch auf Level 100 bringen möchten.

Nächste Diablo 4-Season startet im Mai

Am 14. Mai endet dann die aktuelle Saison des Konstrukts. Bis dahin können noch alle neuen Inhalte genutzt und freigeschaltet werden.

So gibt es einen saisonalen Gefährten, mehrere neue Dungeons und natürlich eine komplette Questreihe bei den zeitlich begrenzten Inhalten. Dazu gehört auch der neue Bosskampf gegen Malphas, den Wächter der Gewölbe.

Wie in den vorhergegangenen Seasons in „Diablo 4“ gibt es auch in der aktuellen Ausgabe einen Battle-Pass in drei Versionen. Im kostenlosen Modell warten einige Belohnungen, die nur während der Saison des Konstrukts verfügbar sind.

Wer extra zahlt, kann sich mehr Belohnungen freischalten. Im teuersten Modell gibt Blizzard dem Käufer 20 Stufen im Pass und legt noch ein Emote dazu. Mit dem Start der vierten Season wartet dann ein neuer Battle-Pass mit neuen Inhalten.

