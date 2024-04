Bloodborne Kart: Jetzt ohne Bloodborne, bald kostenlos spielbar

Die Indie-Entwicklerin Lilith „Bunlith“ Walther wollte mit ihrem Demake-Projekt „Bloodborne Kart“ das beliebte Action-Rollenspiel „Bloodborne“ mit Nintendos „Mario Kart“ vereinen. Die Idee des Spiels begann 2021 als Aprilscherz, bevor das Rennspiel 2022 zu einem echten Projekt reifte. Zuvor hatte Walther schon ein erfolgreiches Demake zu „Bloodborne“ veröffentlicht, das den FromSoftware-Titel in PS1-Grafik aufleben ließ.

Kurz vor der Veröffentlichung von „Bloodborne Kart“ klopften bei der Entwicklerin jedoch die Anwälte von Sony an. Allerdings bedeutet dies nicht das Aus für das Spiel. Nachdem das Rennspiel umgestaltet wurde, soll der Titel bereits im Mai kostenlos spielbar gemacht werden.

„Bloodborne Kart“ ist jetzt „Nightmare Kart“

Ursprünglich sollte der Titel von Lilith „Bunlith“ Walther bereits am 31. Januar erscheinen. Nach einer „kurzen Verzögerung“, während der alle Referenzen und das Branding von „Bloodborne“ entfernt wurden, soll das Spiel nun am 31. Mai kostenlos auf Itch.io und Steam erscheinen. Dieses Mal jedoch unter dem Namen „Nightmare Kart“.

Der Entwicklerin zufolge soll das Spiel 20 Rennfahrer, 16 Karten, einen vollständigen Kampagnenmodus mit Bosskämpfen und einen Versus-Battle-Modus enthalten. Zwar wurden alle direkten Bezüge zu FromSoftwares Action-Rollenspiel entfernt, dem Trailer zufolge scheint der Titel aber trotzdem noch vor Yharnam-Stimmung zu strotzen.

Zuletzt gab FromSoftwares Hidetaka Miyazaki an, dass „Bloodborne“ dem Studio sehr am Herzen läge. Die Fans wünschen sich schon lange einen neuen Teil oder ein Remake des Titels. Ob die Spieler jedoch jemals eine erneute Reise nach Yharnam unternehmen können, blieb unbeantwortet. Er sei „sehr glücklich“, dass so viele Spieler sich eine Neuauflage wünschen, so Miyazaki.

Quelle: GamesRadar, Kotaku

